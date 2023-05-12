Силовики удалили посты азербайджанского активиста с критикой властей

12 мая 2023, 19:43

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Азербайджанского активиста Нусрата Гасратли сегодня задержала полиция. Силовики забрали у него телефон и удалили все публикации на его странице в Facebook*, сообщил сам активист после освобождения. В полиции заявили, что политических мотивов в задержании Гасратли не было.

Общественный активист Нусрат Гасратли сегодня был задержан в Агдашском районе, где проживает и доставлен в местный отдел полиции."Меня задержали в Агдаше днем возле рынка и увезли в районный отдел полиции. Там от меня потребовали удалить критические посты в адрес властей и прекращения далее подобных публикаций. Я им сказал, что продолжу свою деятельность как прежде, потому что считаю себя правым и все мои посты отражают истину. После этого, сотрудники полиции отобрали мой мобильный телефон и удалили все мои публикации в Facebook* . После этого меня отпустили", - рассказал Гасратли корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в одном из своих последних постов он резко раскритиковал распоряжение президента о помиловании.

8 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы. Из более 800 человек, помилованных сегодня в Азербайджане, политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники.

"Власти Азербайджана годами томят в тюрьмах политзаключенных и очень быстро отпускают коррумпированных чиновников. Вот и сейчас отпустили бывшего замминистра культуры <Рафига Байрамова>, бывших офицеров министерства национальной безопасности <Азера Мехтиева и Заура Мамедова , осужденных за коррупцию, вымогательство, шантаж. Ранее отпустили генерала Акифа Човдарова, хотя он обвинялся в тяжких преступлениях, включая похищение людей, а вот более 90 дней проводящего голодовку Ализамина Салаева не выпускают. Власти не заботятся о народе, только думают, как еще больше обогатится. А тех, кто говорит правду, бросают в тюрьмы. Но они меня не запугают. Я буду писать, протестовать против беззакония, произвола силовиков, коррупции", - сказал Гасратли.

По данным на 19.30 мск, на странице Гасратли в Facebook* нет ни одной публикации.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "житель Агдаша Нусрат Гасратли был приглашен в районный отдел полиции на основе поступившего туда обращения и после профилактической беседы отпущен". "Никаких политических мотивов в его приводе в полицию не было", - сказал представитель МВД.

Гасратли придерживается оппозиционных взглядов и резко критикует власти Азербайджана в социальных сетях, сообщил глава Агдашской районной организации Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Горхмаз Абдурагимов.

"Он еще с конца 1980-х годов активно участвовал в национально-демократическом движении. Долгие годы он руководил районным отделом партии Национальной независимости. Однако три года назад он вышел из этой политической организации, но продолжал активную общественную деятельность, будучи беспартийным. В январе этого года он в Агдаше участвовал в голодовке солидарности с оппозиционным политиком Тофигом Ягублу", - рассказал Абдурагимов корреспонденту "Кавказского узла".

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