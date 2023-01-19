Число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу сократилось до восьми

19 января 2023, 20:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Четверо активистов в Азербайджане сегодня вышли из голодовки солидарности с оппозиционером Тофигом Ягублу, который 15-е сутки отказывается принимать пищу под арестом. Голодовку в поддержку Тофига Ягублу продолжают его супруга и еще семь человек.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 18 января число участников голодовки в поддержку Ягублу составляло 11 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД были нарушены, заявил его адвокат.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази и привлеченный семьей политика врач, профессор Адиль Гейбулла встретились сегодня с ним в Бинагадинском медицинском центре. Политик уже 15-е сутки продолжает отказываться от пищи, и у него возникли трудности с ходьбой, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Адиль Гейбулла.

«Мы сегодня с дочерью Тофига Ягублу Нигяр Хази были у него. Свидания с дочерью немного морально поддерживают его. Но Тофиг Ягублу продолжает худеть. Сегодня он весил 80,7 кг, хотя до ареста его вес составлял 94 кг. Организм покидают силы. Он уже ходит с трудом. У него периодически кружится голова. Но гемодинамические показатели – кровяное давление, сатурация, пульс - пока нормальны благодаря инъекциям. Сегодня мы вновь внутривенно ему ввели раствор Рингера, натрия хлорид. Он пьет мало воды, поэтому мы капельницей ввели необходимые средства для поддержания водного баланса, восполнения электролитов, необходимых для организма минеральных веществ. Угрозы жизни Ягублу нет. Однако каждый день голодовки ослабляет организм, и этом потом осложнит процесс восстановления», - рассказал доктор.

Представители больницы, где находится Тофиг Ягублу, воздержались от комментариев о его состоянии корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовку солидарности с Тофигом Ягублу продолжает его жена Майя Ягублу, она голодает дома 13-е сутки. «Ночью у меня были сильные боли в желудке, почках. Дочь поставила мне капельницу, сейчас мне лучше. Я продолжаю голодовку, пока голодает мой муж», - сказала Майя Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовку в поддержку политика с 9 января проводит и группа активистов в штаб-квартире партии «Мусават», хотя состав ее участников меняется. «Сегодня из голодовки вышли двое членов партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Рустамли и Адиль Баба. Сегодня же к акции присоединился молодой активист ПНФА Орхан Бахышлы. Сейчас нас, участников голодовки в «Мусават», семь человек. Наиболее продолжительно, по 10 суток, голодовку проводят члены ПНФА Исмаиллиддин Гасымов и Таваккюль Гасанов. Наши требования остаются прежними – освободить Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки, член ПНФА Рустам Амиров.

Между тем голодовка солидарности с Ягублу в Агдашском районе Азербайджана сегодня прекращена. «Мы начали акцию 13 января. В разное время в акции поучаствовали шесть человек. Сегодня мы с активистом Нусратом Гасратли, с которым проводили голодовку 7 дней, вынуждены были прекратить акцию в связи с ухудшением состояния здоровья. Мы были последние продолжающие голодовку, поэтому акция в Агдаше считается завершенной», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки Горхмаз Абдурагимов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.