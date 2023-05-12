США призвали Баку освободить оппозиционера Салаева

12 мая 2023, 12:14

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Посольство США в Баку призвало власти Азербайджана освободить арестованного оппозиционера Ализамина Салаева, который 95-е сутки проводит голодовку в знак протеста против уголовного дела. Международному сообществу следует активнее реагировать на преследование активистов в Азербайджане, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая в Баку начались судебные слушания по делу Ализамина Салаева. Оппозиционер, обвиненный в нападении с ножом на человека, заявил о своей невиновности и о намерении продолжить голодовку, которую он проводит больше трех месяцев. На 94-е сутки голодовки Салаев находится в очень тяжелом состоянии, он жив только благодаря инъекциям лекарств и питательных веществ, рассказал его адвокат.

Ализамин Салаев - руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана. В начале февраля он был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему, Натигу Сулейманову. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста он 7 февраля объявил голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста. 2 мая суд отказал Салаеву в переводе под домашний арест.

Посольство США в Баку внимательно следит за делом Ализамина Салаева, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении дипмиссии по случаю начала суда над Салаевым.

В сообщении со ссылкой на данные из ПНФА отмечается, что в суде Салаев «подтвердил свою невиновность, отрицая обвинение в нападении на жертву с ножом». Однопартийцы считают, что обвинения против Салаева «были сфабрикованы с целью наказать его за оппозиционную деятельность», говорится в сообщении.

Посольство призвало власти Азербайджана освободить Салаева, заявив о его «несправедливом задержании». "Нам известны сообщения о том, что Ализамин Салаев объявил голодовку. […] Мы призываем власти предпринять действия в соответствии с обязательствами Азербайджана по его собственной конституции и международным соглашениям для защиты прав своих граждан", - отмечается в заявлении.

Кроме того, посольство заявило, что США "повторяют свой призыв к властям Азербайджана освободить всех лиц, которые были несправедливо или произвольно задержаны за осуществление своих прав человека и основных свобод".

Заявление посольства демонстрирует внимание Вашингтона к преследованиям в Азербайджане критиков правительства, включая Салаева, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"Власти Азербайджана традиционно отвергают какую-либо международную критику ситуации с правами человека и расценивают это чуть ли не как вмешательство во внутренние дела страны. Поэтому они никогда публично не реагируют на призывы по конкретным лицам. Тем не менее, полностью игнорировать призывы западных структур они не могут и время от времени освобождают отдельных политзаключенных. Однако западным структурам пора уже отказаться от призывов и увещеваний и перейти к более предметному и жесткому диалогу и настойчивее требовать освобождения лиц, арестованных за реализацию своих фундаментальных прав", - сказал Гасанов.

По его словам, после помилования 8 мая, когда были освобождены около 10 политзаключенных, в тюрьмах все еще остаются не менее 172 человек, арестованных или уже осужденных по политическим мотивам.

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