Активист "Мусульманского единства" заявил в суде о пытках после задержания

11 мая 2023, 18:04

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Самир Бабаев отверг в суде обвинения в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и заявил, что его подвергали пыткам, чтобы добиться признания. Адвокат указал на отсутствие достоверных доказательств вины Бабаева.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Самир Бабаев был задержан 2 декабря 2022 года. Днем ранее был задержан другой член движения Ниджат Алиев. Оба были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В ДМЕ назвали обвинения надуманными, посчитав преследование активистов новым витком давления на оппозиционное движение. 17 апреля Бакинский суд по тяжким преступлениям отказался перевести бабаева под домашний арест, а ходатайство о возврате ему автомобиля оставил без рассмотрения.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня были заслушаны его показания Самира Бабаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабаева Фариз Намазлы.

"Самир Бабаев рассказал, что его задержали утром 2 декабря 2022 года в поселке Маштага (пригород Баку). Он вышел из своего автомобиля и зашел в отдел почты, чтобы сделать оплаты и когда вернулся к своей машине его, схватили два человека, надели ему наручники. Самира Бабаева посадили в его же автомобиль и на нем повезли в Сабунчинское районное управление полиции. Там, по словам Бабаева, ему положили в карман три пакетика с наркотиками и потребовали перед видеокамерой вытащить их из кармана и сказать, что они принадлежат ему. Однако он отказался от этого. Чтобы принудить Бабаева к указанным действиям его стали избивать, били головой об стенку, угрожали еще более тяжелыми побоями. Однако Бабаев не подчинился. После того, как против Бабаева не смогли получить видеодоказательства, ему устроили "личный обыск" в присутствии двух понятых. Однако как заявил сам Бабаев, понятые оболгали его", - рассказал адвокат.

По утверждению следствия, у Бабаева были обнаружены три пакетика с метамфетамином, всего в них было 9,695 граммов наркотиков, отметил Намазлы. Бабаеву предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана, по которой активисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Однако, как считает Намазлы, достоверных доказательств вины Бабаева нет. "У обвинения нет серьезных доказательств. Нет видеозаписи, свидетельствующей обнаружение к Бабаева наркотиков. Свидетелями являются двое оперативников и двое понятых, которые будут заслушаны на последующих заседаниях суда. Сейчас не могу говорить что-либо о личности понятых, но в практике Азербайджана было немало случаев, когда в качестве понятых привлекали людей, тайно сотрудничающих с полицией. Самым крупным недостатком в действиях полиции было проведение "личного обыска" не на месте задержания, как это предписано прецедентными решениями ЕСПЧ, а спустя несколько часов после задержания в управлении полиции. Следствие также не установило источник приобретения Бабаевым наркотиков. Если речь идет о мерах по борьбе с распространением наркотиков, следовало бы провести меры и по установлению источника наркотиков", - отметил Намазлы.

Что касается изъятия автомобиля Бабаева, то, по словам адвоката, машина не указана как "предмет преступления" и будет возвращена. "Хотя фактическим владельцем машины является Бабаев, он водил ее по доверенности от официального собственника. В Азербайджане часто для упрощения купли-продажи автомобиля, чтобы не платить крупную пошлину, сделку оформляют передачей доверенности. Бабаев также подобным способом приобрел машину. Теперь необходимо, чтобы человек, которому машина принадлежит юридически, официально обратился в суд для ее возвращения. Думаю, что проблем с этим не будет", - отметил Намазлы.

Следующее судебное заседание назначено на 14.00 (13.00 мск) 7 июня, сообщил адвокат.

Супруга активиста Гюнель Бабаева рассказала, что ее муж является единственным кормильцем в семье, он частным образом занимался ремонтными работами в домах и квартирах. Арест Самира привел к материальным трудностям семьи, в которой растут двое школьников. По ее словам, семье помогают сейчас родственники.

Женщина убеждена, что ее мужа преследуют по надуманному обвинению. "Самира преследуют за то, что он, будучи истинным мусульманином, не оставался равнодушным к несправедливости, защищал права других верующих, несправедливо подвергаемых гонениям", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла",

Пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов также убежден в невиновности Бабаева. "Абсурдно верующих обвинять в преступлениях, связанных с наркотиками. Использование наркотиков, алкоголя является большим грехом в исламе. Власти из-за проблем в отношениях с Ираном преследуют верующих в Азербайджане, представляя их как "иранских шпионов". А поскольку обвинения в шпионаже голословны, они чтобы посадить верующих надолго, подбрасывают им наркотики. Больше всего репрессиям подвергаются члены ДМЕ. На сегодняшний день, 45 членов ДМЕ находятся в тюрьмах. Большинство из них арестованы в связи с обвинениями в незаконном обороте наркотиков в последние полгода", - сказал Буньядов корреспонденту "Кавказского узла".

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек. "Аресты проводятся массово и сопровождаются пропагандистской кампанией в медиа: "разоблачены члены иранской шпионской сети", "арестованы прислужники иранского режима", "арестованы иранские агенты" и так далее. Но если они действительно "шпионы", то их надо привлекать по соответствующей статье", - сказал Гасанов 4 мая "Кавказскому узлу".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о том, что заседание по делу Бабаева состоялось.

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