Дела о шпионаже и наркотиках стали инструментом преследования верующих в Азербайджане

04 мая 2023, 03:53

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Массовые аресты верующих в Азербайджане преследуют цель запугать людей с активной гражданской позицией, при этом медийные обвинения в пропаганде радикальных идей и связи с иранскими спецслужбами при отсутствии достаточных доказательств подменяются делами о распространении наркотиков, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

"Кавказский узел" писал, что 1 мая стало известно о задержании в Азербайджане 16 человек, подозреваемых в причастности к пропаганде религиозного радикализма и подрывной деятельности, финансируемой за счет наркоторговли. По данным силовых структур, задержанные выполняли задания религиозно-политических центров, которые управлялись в основном из Ирана.

12 марта правоохранительные органы Азербайджана задержали нескольких человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. По данным силовиков, задержано более 30 человек, их обвиняют в подрывной деятельности против государства. 9 апреля стало известно о задержании по подозрению в причастности к иранской шпионской сети Кямрана Фарата (Керимова), автора гимна движения "Мусульманское единство".

В числе 16 человек, задержанных по обвинениям в подрывной деятельности и наркоторговле, нет членов движения «Мусульманское единство» (ДМЕ), сообщил «Кавказскому узлу» пресс-секретарь организации Абульфаз Буньядов.

«На самом деле эти люди задержаны не сейчас: судя по обнародованным фамилиям и фото арестованных, их задержали уже некоторое время назад и сейчас представили новой группой. Мне кажется, это ответ властей Азербайджана освобождение в Иране спустя несколько дней после задержания Тохиди Ибрагимбейли и Орхана Мамедова, которых в Баку объявили в розыск», - сказал Буньядов.

В ноябре 2022 года СГБ Азербайджана обвинило Тохида Ибрагимбейли, Орхана Мамедова и Эльшада Гаджиева в распространении радикальных идей "по указке иранских спецслужб", заявив, что те скрываются в Иране от уголовного преследования. Ибрагимбейли и Мамедов были задержаны в городе Кум, но через несколько дней их освободили, сообщило со ссылкой на иранские медиа 3 мая Haqqin.az

Активист отметил, что в последние месяцы появлялись сообщения об аресте людей из разных групп по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.

«В случаях, когда об этом сообщалось в форме официальных пресс-релизов, людям действительно предъявлялись обвинения по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана, следствие по ним ведет СГБ. Среди этих людей нет членов ДМЕ. В других же случаях производились вбросы информации о «разоблачении очередной группы иранских шпионов», которые занимались «пропагандой религиозного радикализма». Потом, однако выяснялось, что им предъявлены обвинения по наркотическим статьям. Среди них были члены ДМЕ. Всего в январе-марте этого года были арестованы по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в крупном размере 33 члена ДМЕ: некоторые из них рядовые члены движения, другие были активистами, участвовали в протестных акциях. Всего же в тюрьмах содержатся 45 членов ДМЕ, включая остающихся еще в заключении фигурантов «Нардаранского дела», в том числе лидера нашей организации Талеха Багирзаде», - пояснил Буньядов.

Расследование дел по обвинению в сотрудничестве с иранскими спецслужбами лишено какой-либо прозрачности, фигурантов предостерегают от общения с журналистами, отметил представитель НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

«На фоне напряженности в отношениях Азербайджана с Ираном за последние месяцы были задержаны около 400 человек. Часть из них впоследствии освободили, но точной информацией мы не располагаем. Дело в том, что тем, кого отпускают, строго приказывают не общаться с прессой, «не распространяться». Что касается содержащихся в заключении, то я допускаю, что некоторые из них действительно сотрудничали со спецслужбами Ирана, но те, кому предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, - а их порядка сотни человек, - по всей видимости, стали жертвами какой-то кампании», - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник предположил, что посредством такой кампании власти хотят запугать верующих, которые проявляют активную гражданскую позицию. Поскольку ДМЕ является организованной группой среди верующих-шиитов, новая волна гонений на верующих затронула организацию. Обвинение по наркотическим статьям выдвигается с учетом того, что из Ирана в страну идут контрабандные поставки наркотиков - на этом фоне, как полагают правоохранители, граждан легко убедить, что «проиранские радикалы» занимались наркоторговлей, рассуждает Ахмедов.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга, а 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку.

По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние 2-3 месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков были арестованы порядка 90 человек.

«Аресты проводятся массово и сопровождаются пропагандистской кампанией в медиа: "разоблачены члены иранской шпионской сети", "арестованы прислужники иранского режима", "арестованы иранские агенты" и так далее. Но если они действительно «шпионы», то их надо привлекать по соответствующей статье» - отметил Гасанов.

Все течения ислама считают харамом (грехом) употребление и распространение наркотиков, отметил религиозный обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Конечно, кто-то может быть неискренним в своих верованиях и нарушать правила религии, однако весьма сомнительно, чтобы злоупотребление наркотиков верующими, тем более членами отдельно взятой организации или сообщества, носило бы массовый характер», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД подтвердили, что расследование в отношении 16 задержанных ведутся органами полиции, однако воздержались от дополнительных комментариев и ответа на вопрос, по каким статьям им предъявлены обвинения.

"Кавказский узел" также писал, что силовые ведомства Азербайджана утром 6 апреля сообщили о задержании шести подозреваемых, которые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство. Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане. Они также отмечали, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства".

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