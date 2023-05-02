16 человек задержаны в Азербайджане по подозрению в причастности к иранской шпионской сети

02 мая 2023, 04:27

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16 граждан Азербайджана, которые были задержаны силовиками, подозреваются в подрывной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. По данным силовиков, задержано более 30 человек, их обвиняют в подрывной деятельности против государства. 9 апреля стало известно о задержании по подозрению в причастности к иранской шпионской сети Кямрана Фарата (Керимова), известного как автор гимна движения "Мусульманское единство".

Силовики задержали в Азербайджана 16 человек, подозреваемых в причастности к пропаганде религиозного радикализма и подрывной деятельности, финансируемой за счет продажи наркотиков, пишет 1 мая 1news.az.

По данным силовых структур, задержанные выполняли задания религиозно-политических центров, которые управлялись в основном из Ирана, и вербовали людей с наркотической зависимостью для своей подрывной деятельности. При этом отмечается, что доказательства их действий имеются в их аккаунтах в соцсетях.

Напомним, что в числе задержанных 12 марта - активисты "Мусульманского единства", богословы, религиозные активисты, в том числе фигуранты "Нардаранского дела".

"Нардаранское дело" появилось после проведения силовой операции в селе 26 ноября 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", пополнили 12 членов движения "Мусульманское единство". На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

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