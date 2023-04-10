10 апреля 2023, 05:23

Автор гимна "Мусульманского единства" задержан в Азербайджане

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По подозрению в причастности к иранской шпионской сети в Азербайджане задержан Кямран Фарат (Керимов), известный как автор гимна движения "Мусульманское единство".

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. По данным силовиков, задержаны более 30 человек, их обвиняют в подрывной деятельности против государства.

В Азербайджане продолжаются задержания граждан, подозреваемых в причастности к иранской шпионской сети. 9 апреля стало известно о задержании поэта-панегириста Кямрана Фарат (Керимова), пишет media.az.

Кямран Фарат известен как автор гимна движения "Мусульманское единство", информирует haqqin.az.

Напомним, что в числе задержанных 12 марта - активисты "Мусульманского единства". богословы, религиозные активисты, в том числе фигуранты "Нардаранского дела".

"Нардаранское дело" появилось после проведения силовой операции в селе 26 ноября 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", пополнили 12 членов движения "Мусульманское единство". На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

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Примечание:

"Азербайджанская оппозиция поддержала призыв Венецианской комиссии пересмотреть закон о партиях", "Защита потребовала освободить Ализамина Салаева из-под стражи", "Трое сельчан арестованы после акции протеста в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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