Пять граждан Азербайджана обвинены в шпионаже в пользу Ирана

14 ноября 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятеро граждан Азербайджана передавали Ирану сведения о военных и стратегических объектах, а также происходящих в стране общественно-политических процессах, все они арестованы по обвинению в госизмене, сообщили в азербайджанской службе госбезопасности.

По данным следствия, капитан судна Каспийского морского нефтяного флота Захир Аскеров во время получения религиозного образования в иранском городе Куме вступил в тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны. Он собирал информацию об иностранных компаниях и представительствах иностранных государств в Азербайджане, о месте и времени проведения учений ВМФ на Каспии, о грузах, доставляемых на нефтяные платформы и передавал эти сведения своим кураторам в Иране, сообщила Служба Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Гражданин Азербайджана Эльнур Расулов, как полагает следствие, в 2018 году, находясь в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с иранскими спецслужбами посредством двух кураторов. Расулов привлек к этому делу своего родственника, Арифа Расудова, и вместе с ним фотографировал участки прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, беспилотники Министерства обороны и Государственной погранслужбы в аэропорту, территорию, где хранились танки и различное военное оборудование на бакинском фестивале "Технофест", стратегические и военные объекты, зенитно-ракетные комплексы, а также другие объекты радиолокационного контроля в Баку, в Сальянском и Физулинском районах. Снимки передавались иранским спецслужбам посредством мессенджера WhatsApp, рассказали в пресс-службе СГБ.

Четвертый обвиняемый - гражданин Азербайджана Бахтияр Агазаде - был завербован иранскими спецслужбами во время учебы в религиозном учреждении в ИРИ, считает следствие. По поручению своих кураторов Агазаде собирал информацию о действующих в Азербайджане представительствах иностранных государств, происходящих в стране общественно-политических процессах, воинских частях, их дислокации и назначениях, в том числе о командном составе, и передавал сведения иранским спецслужбам. Его соотечественник Мирхафиз Джафарзаде, выполняя поручения объявленного в международный розыск с 2018 года и ныне скрывающегося в Иране Орхана Мамедова, передавал местоположение объектов военного назначения и другую информацию иранским спецслужбам посредством мессенджера Telegram, говорится в сообщении СГБ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде были привлечены к ответственности по статье 274 (государственная измена), они были арестованы решением суда.

Ведомство также сообщило, что, согласно следствию, действующие по указке иранских спецслужб и скрывающиеся в Иране от уголовного преследования Тохид Ибрагимбейли, Орхан Мамедов, Эльшад Гаджиев и другие создали в мессенджере WhatsApp закрытые группы под названиями "Обсуждения" и "Объявления. Они привлекали туда азербайджанских граждан и с целью создания религиозного государства распространяли через эти группы радикальные, религиозно-экстремистские идеи, противоречащие международному праву и Конституции Азербайджана, заявили в СГБ.

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила 1 ноября о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. Ведомство считает причастными к этому активистов Движения "Мусульманское единство". По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана. Согласно версии ведомства, незаконным вооруженным формированием руководили скрывающиеся в Иране граждане страны, которых Баку еще в 2018 году объявил в розыск, в том числе Тохид Ибрагимбейли, Ровшан Асадов, Орхан Мамедов и Эльшад Гаджиев (Акрам Гаджизаде).

Напомним, отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности: азербайджанские спецслужбы обвинили Тегеран в создании незаконного вооруженного формирования в Азербайджане, а Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек.

10 ноября посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в МИД страны в связи с появлением в азербайджанских СМИ "недружественных публикаций". С азербайджанским дипломатом беседовал помощник министра. Он высказал Ализаде недовольство "антииранскими публикациями" и потребовал пресечь их появление. На следующий день, 11 ноября, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана. "В ходе встречи было выражено недовольство в связи с проводимой в последнее время в иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией, не соответствующей духу отношений между двумя странами", – сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Ведомство заявило послу о недопустимости распространения в Иране подобной информации об Азербайджане и выразило надежду "на ее скорейшее прекращение", говорится в сообщении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.