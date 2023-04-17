Суд в Баку отказался освободить активиста Бабаева

17 апреля 2023, 16:24

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Суд не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест члена азербайджанского движения "Мусульманское единство" Самира Бабаева, обвиненного в незаконном обороте наркотиков. Бабаев в суде заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Самир Бабаев был задержан 2 декабря 2022 года. Днем ранее был задержан другой член движения Ниджат Алиев. Оба были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В ДМЕ назвали обвинения надуманными, посчитав преследование активистов новым витком давления на оппозиционное движение.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Самира Бабаева. Его адвокат Фариз Намазлы заявил ходатайство о переводе Бабаева под домашний арест, пояснив, что оснований для содержания его подзащитного под стражей нет. "Расследование завершено, доказательства собраны. Он не признает себя виновным. Он утверждает, что наркотик был подброшен ему в карман, и настаивает на оправдании. Он не собирается уклоняться от судебного разбирательства", - приводит слова адвоката Meydan TV.

Кроме того, адвокат подал ходатайство о возвращении семье Бабаева автомобиля, которым он управлял. Адвокат высказал мнение, что автомобиль не имеет значения для дела, поскольку при обыске в машине ничего не было найдено.

Самир Бабаев поддержал оба ходатайства своего адвоката. Однако судейская коллегия не удовлетворила ходатайство о его переводе под домашний арест, а ходатайство о возврате машины оставила без рассмотрения, пишет издание.

Напомним, в феврале союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" опубликовал обновленный список политзаключенных, в который вошли имена 93 человек. В предыдущем списке, который правозащитники составили в ноябре 2022 года, насчитывалось 100 имен.

В обновленный список политзаключенных были включены 12 членов движения "Мусульманское единство". Вектор политических репрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

"Все эти люди арестованы по одной и той же статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Такое стандартное обвинение власти многие годы выдвигают против верующих. Эта категория — не всегда образованные люди, как правило, из провинции или периферии крупных городов. Общественности они мало известны, и поэтому власти навешивают на них ярлык "наркоторговцев"", - сказал, в частности, один из координаторов союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

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