Активист «Мусульманского единства» отверг обвинения и заявил об угрозе пыток

08 мая 2023, 21:40

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Активист движения «Мусульманское единство» Ниджат Алиев заявил в суде, что наркотики ему подбросили после задержания. Алиев согласился на изъятие наркотиков под видеозапись под угрозой изнасилования резиновой дубинкой, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", член Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Ниджат Алиев был задержан 1 декабря в поселке Масазыр, представитель организации назвал его задержание необоснованным. 6 декабря стало известно, что Алиеву предъявлены обвинения по уголовной статье о незаконном обороте наркотиков.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Дело арестованного активиста "Мусульманского единства" находится на стадии судебного следствия, по обвинению о незаконном обороне наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана) ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На сегодняшнем заседании суда Ниджат Алиев ответил на вопросы защиты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Шахла Гумбатова.

Адвокат рассказала об обстоятельствах задержания Алиева 1 декабря. Активист жил в поселке Масазыр, где его задержали и доставили в одно из подразделений силовых структур.

«Алиев находился в своем автомобиле на стоянке, к нему подошли (неизвестные люди) и сказали, что якобы с задней стороны машины выпали государственные номерные знаки. Как только Алиев вышел из машины, его задержали. От него потребовали признаться в том, что у него были обнаружены наркотики, в противном случае ему угрожали изнасилованием резиновой дубинкой. Он вынужден был согласиться на его личный обыск перед видеокамерой. Перед записью ему положили в карман три пакетика с метамфетамином общей массой 11 граммов», - изложила адвокат версию защиты, основанную на показаниях самого Алиева.

Гумбатова обратила внимание, что между задержанием Алиева и его досмотром прошло почти два часа. «Ниджата Алиева задержали в 14.10, а обыск был проведен в 16.00. Это является нарушением требований национального процессуального законодательства и прецедентных решений ЕСПЧ, которые предписывают проводить досмотр сразу на месте задержания во избежание злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов», - сказала она.

Обыск был также проведен в автомобиле Алиева, но там наркотиков не обнаружили. «Интересно, что в доме Алиева обыск не проводили, хотя в постановлении о задержании указывалось на необходимость проведения личного обыска, обысков в автомобиле и в доме. Если человека подозревают в незаконной торговле наркотиками в крупном размере, то логичнее было бы провести обыск и дома, ведь, у него могли бы и дома находиться наркотики. Это дает основания полагать, что силовики были уверены, что наркотиков там нет», - сказала Шахла Гумбатова.

Она отметила, что в деле есть и другие процессуальные нарушения. По ее словам, при первичном допросе у Алиева даже не было адвоката по назначению и его подпись в протоколе была поставлена постфактум. «Протокол о личном обыске был составлен только на следующий день после задержания», - добавила адвокат.

По словам защитника, следствие не прояснило вопрос, каким путем к Алиеву попали наркотики. «Обнаружив наркотики у Алиева следствие должно было выяснить, откуда они у него взялись, чтобы привлечь к ответственности и поставщика. Однако в обвинительном акте написано, что Алиев приобрел наркотики «при неустановленных обстоятельствах, у неустановленных лиц», - пояснила Гумбатова.

Свидетелями в деле Алиева выступают только задержавшие его оперативники, иных свидетелей нет. Понятых при личном обыске активиста не было: закон позволяет проводить процедуру без них при условии видеосъемки.

Отвечая на вопросы адвоката в суде Алиев подтвердил, что его не обыскивали на месте задержания, наркотики положили ему перед видеозаписью, протокол при обыске не составлялся, а допрос после задержания проводился без участия адвоката по назначению. По словам защитника, следующее судебное заседание назначено на 2 июня.

Арест Ниджата Алиева поставил его семью в тяжелое материальное положение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Чинара Алиева.

«Ниджат был единственным кормильцем наши семьи, где трое малолетних детей, две дочери и сын. Он перевозил пассажиров на своем автомобиле, оказывая услуги такси. Я не работаю, воспитываю детей. С нами живет еще и пожилая мать Ниджата», - рассказала она.

Женщина отметила, что сейчас семья живет за счет материальной помощи от родственников. «Но у всех свои заботы, жить сейчас всем трудно, помощи наших родственников и близких хватает только на самое-самое необходимое», - сказала она.

Чинара считает необоснованными обвинения, выдвинутые ее мужу. «Ниджат глубоко верующий человек. Он даже сигарет не курит, а наркотики и алкоголь для него вовсе неприемлемые вещи, которых надо сторониться. Истинная причина ареста Ниджата в том, что он всегда выражал протест против преследования верующих. Летом прошлого года его за это арестовали на 10 суток», - подчеркнула жена активиста.

Член правления ДМЕ Агали Яхьяев также считает необоснованным уголовное преследование Алиева. Он напомнил, что движение подвергается давлению с момента своего создания.

«В ноябре 2015 года руководство движения было арестовано в ходе полицейской операции в поселке Нардаран, тогда по всей стране прошли аресты активистов «Мусульманского единства». Десятки людей были арестованы и осуждены. Хотя большинство из них уже вышли на свободу, аресты членов ДМЕ продолжились. Новая волна началась с осени прошлого года: в ноябре-декабре были арестованы Шахин Гадирли, Ниджат Алиев, Самир Бабаев, Миртофиг Гусейнов. Потом последовали новые аресты, в январе-марте этого года были арестованы еще 33 наших активистов. Эти аресты по времени совпадают с периодами обострения азербайджано-иранских отношений. Если Иран шиитская страна, верующие шииты Азербайджана не должны отказываться от своей религии», - сказал Яхьяев корреспонденту «Кавказского узла».

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга, а 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку.

Он отметил, что зачастую «арестованных обвиняют в незаконном обороте наркотиков в крупном размере». «Но все они являются простыми тружениками, которые целый день работают водителями, мастерами или просто рабочими, чтобы прокормить свои семьи. Если их обвиняют в торговле дорогими видами наркотиков, то это люди должны были жить как наркобароны. Всего на сегодняшний день в тюрьмах содержатся 45 членов ДМЕ, включая остающихся еще в заключении фигурантов "Нардаранского дела", в том числе лидера нашей организации Талеха Багирзаде", - добавил Яхьяев.

Все течения ислама отвергают наркотики, обратил внимание религиозный обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. «В мусульманской религии строго запрещено употребление одурманивающих веществ, в том числе наркотиков. Их нельзя не только употреблять, но и изготовлять, выращивать, продавать. Для верующего это большой грех», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили, что сегодня состоялось судебное заседание по делу Алиева. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние 2-3 месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек. "Аресты проводятся массово и сопровождаются пропагандистской кампанией в медиа: "разоблачены члены иранской шпионской сети", "арестованы прислужники иранского режима", "арестованы иранские агенты" и так далее. Но если они действительно "шпионы", то их надо привлекать по соответствующей статье", - сказал Гасанов 4 мая "Кавказскому узлу".

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