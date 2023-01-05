Азербайджанский оппозиционер задержан в Турции

05 января 2023, 15:41

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Активист Движения "Мусульманское единство" Имран Мамедли задержан в Турции, где находился на заработках. Соратники Мамедли полагают, что его задержали с целью депортации в Азербайджан, где активиста может ожидать преследование.

"Кавказский узел" писал, что Центр мониторинга политзаключенных, указал, что в конце 2022 года несколько активистов активистов из движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) были арестованы по надуманным обвинениям в незаконном обороте наркотиков но истинной причиной их преследования стали религиозные убеждения. Так, 23 ноября член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками по дороге с работы домой. Его обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере и арестовали на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства" в заключении, сообщили в ДМЕ, напомнив, что свободы лишен и лидер организации Талех Багирзаде. В начале декабря были задержаны члены ДМЕ Самир Бабаев и Ниджат Алиев, им также предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

Мамедли был задержан утром 4 января в турецком городе Афьонкарахисар, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правления ДМЕ Агали Яхьяев. По его словам, Мамедли, который снимал квартиру с другими азербайджанцами, быв задержан перед домом, когда шел на работу." Спустя час его привезли домой в наручниках, велели собрать вещи и вновь увезли. Задержавшие Мамедли представились как сотрудники полиции юстиции Турции. Вероятно, Мамедли задержали с целью депортации", - сказал Яхьяев.

По его словам, Мамедли уехал в Турцию на заработки три месяца назад. Яхьяев выразил опасения, что в Азербайджане Мамедли может быть подвергнут преследованиям.

"В мае прошлого года Имрана уже задерживали вместе с нами перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям. Тогда нам всем дали по 30 суток ареста. В Турции Мамедли писал в социальных сетях об арестах активистов ДМЕ в ноябре этого года", - отметил Яхьяев.

20 мая 2022 г в ходе судебного процесса над членом "Мусульманского единства" Рази Гумбатовым были задержаны несколько активистов этой организации, трое из которых — Агали Яхьяев, Имран Мамедли и Эльгиз Мамедов — были арестованы за административное правонарушение на 30 суток.

Информацию о задержании Мамедли в Турции подтвердил и пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

"3 января вечером Имрану позвонила некая женщина и спросила, он ли написал пост в Facebook* с резкой критикой в адрес властей Азербайджана. Имран подтвердил, что пост написал он. Утром 4 января, как только он вышел из дома в Турции, как его задержали и надели наручники. Потом его привезли домой, собрали вещи и вновь увезли в неизвестное место. До сих пор его семью не информировали о месте его содержания. Не ясно, он в Турции или его привезли в Азербайджан», - сказал Буньядов.

По его словам, в Азербайджане Мамедли не был в розыске. "Имран Мамедли три месяца назад уехал из страны и при пересечении границы каких-либо претензий ему не было предъявлено", - сказал Буньядов.

Однако он выразил беспокойство, что Мамедли могут ожидать проблемы в Азербайджане."Если бы у него были бы проблемы с регистрацией по месту пребывания в Турции, то его предупредили бы об этом и дали бы время на выезд из страны. Задержание без предупреждения настораживает. У нас были случаи, когда граждан Азербайджана задерживали в Турции, а после депортации арестовывали", - сказал Буньядов.

К 15.30 мск на странице Мамедли в Facebook* последняя публикация в открытом доступе датируется 30 ноября 2022 года. Это видеоматериал о пресс-конференции, посвященной аресту члена ДМЕ Шахина Гадирова, с комментарием "Конец угнетению".

Получить информацию в генпрокуратуре Азербайджана относительно возможной депортации или экстрадиции Мамедли не удалось.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.