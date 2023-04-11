Активисты в Баку потребовали освободить арестованных религиозных деятелей

11 апреля 2023, 11:37

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27 членов движения "Союз мусульман" и 16 религиозных деятелей были арестованы за последние три месяца, заявили "Союз мусульман" и движение "Демократия 18". Активисты распространили совместное заявление двух организаций, в котором осудили аресты религиозных деятелей и потребовали освободить их.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. По данным силовиков, задержано более 30 человек, их обвиняют в подрывной деятельности против государства. В числе задержанных - активисты "Мусульманского единства", богословы, религиозные активисты, в том числе фигуранты "Нардаранского дела". Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане.

"Союз мусульман" и "Демократия 18" осудили аресты религиозных активистов. В своем совместном заявлении они указали на то, что информация о репрессиях в отношении верующих в должной мере не доводится до общественности, а тем временем число таких случаев растет.

"За последние три месяца 27 членов движения "Союз мусульман" и 16 религиозных деятелей были арестованы. Шесть членов движения "Союз мусульман" были подвергнуты административному аресту, а Низами Ахмед, освобожденный из-под административного ареста, вновь арестован, против него возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении организаций, которое опубликовал сайт Meydan.tv.

20 января тысячи жителей Баку в годовщину ввода советских войск в Азербайджан посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех событий. После шествия был задержан, а затем арестован на 30 суток член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, обвиненный в хулиганстве и неподчинении полиции. 24 января стало известно, что по обвинениям в неподчинении полиции также на 30 суток арестован другой активист ПНФА, Ровшан Сафаров, и еще четыре члена движения "Мусульманское единство" - Гасан Аббасзаде, Низами Ахмед, Имран Мамедли и Тарлан Сейидов.

В числе арестованных с 1 января членов движения "Союз мусульман" - Гасан Аббасзаде, Низами Ахмед, Имран Мамедли, Тарлан Саядов, Тельман Рашидов, Ровшан Алиев, Эльнур Джафаров, Рашад Алиев, Эльшан Рагимов, Азад Каримов, Джейхун Бабашов, Этибар Исмаилов, Маил Каримов, Эльвин Гулиев, Исмаил Исмаилов, Турал Валиев, Бахруз Гулиев, Джавид Аллахвердиев, Шамиль Абдул-Али, Эльчин Зейналов, Ниджат Агаев, Алик Асланов, Фадаил Шукурлу, Ясин Ахмедов, Ильяс Гасымов, Камиль Махмудов, Эльхан Исмаилов.

Кроме того, за этот период были арестованы 16 верующих, в том числе Мансур Алиев, Хилал Асадов, Нахид Кахраманлы, Вусал Алышов, Мурад Абдуллаев, Мехман Фаталиев, Бахруз Каримов, Низами Ахмедов и другие.

Авторы заявления также обратили внимание на арест активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамина Салаева. Они указали на то, что он голодает уже больше 60 дней и находится "в шаге от смерти".

На 50-е сутки голодовки в СИЗО Ализамин Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. 29 марта адвокат лично представил в суд ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Несмотря на призыв однопартийцев, Салаев отказался прекращать голодовку и на 59-е сутки. Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Салаева на отказ в переводе под домашний арест.

Авторы заявления считают, что Ализамин Салаев и другие активисты арестованы по сфабрикованным обвинениям. Они возложили ответственность за судьбы арестованных на правительство Азербайджана.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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