Суд в Баку отказался перевести активиста Абдуллаева под домашний арест

11 мая 2023, 04:54

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу верующего активиста Мурада Абдуллаева на арест и оставил его под стражей. Абдуллаев, который содержится в переполненной камере, жалуется на условия в изоляторе, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", религиозный активист Мурад Абдуллаев был задержан в Баку 9 марта и помещен под стражу, силовики вменили ему торговлю наркотиками. Близкие Абдуллаева связали его арест с тем, что он поддерживал соратников. Активист содержится в переполненной камере СИЗО, где у него возникли проблемы со здоровьем, пожаловалась его сестра. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Абдуллаева политзаключенным.

Бакинский апелляционный суд 10 мая рассмотрел жалобы на арест Абдуллаева. Защита просила отменить решение о заключении активиста под стражу и изменить меру пресечения на домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

Защита обратила внимание суда, что достоверных первичных доказательств вины Абдуллаева обвинение не представило, свидетельствовали против активиста только сотрудники полиции.

«Следствие может проводиться и без содержания Мурада Абдуллаева под стражей», - сказала адвокат, отметив, что на свободе активист не может оказать давление на свидетелей-силовиков. Суд проигнорировал эти доводы и оставил в силе решение об аресте.

Садыгова отметила, что сегодня, 11 мая, суд также рассмотрит апелляционную жалобу на ранее вынесенный отказ в переводе активиста под домашний арест. «По делам, касающимся обжалования ареста или отказа в переводе под домашний арест высшей инстанцией является апелляционный суд. Если суд и 11 мая не удовлетворит нашу жалобу, то, мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ, чтобы в перспективе добиться признания неправомерности ареста и выплаты заявителю компенсации», - сказала она.

По словам адвоката, Абдуллаев сообщил ей о нарушении своих прав в изоляторе - активист по-прежнему находится в переполненной камере.

«Мурад Абдуллаев сказал, что их содержат 16 человек в камере, рассчитанной на шесть человек. Он не имеет претензий к сокамерникам, но в помещении очень тесно и шумно. Ограниченная подача воды создает и гигиенические проблемы. Все это негативно отражается на здоровье Абдуллаева, который страдает неврозом», - добавила Зибейда Садыгова.

В Бакинском апелляционном суде "Кавказскому узлу" подтвердили, что жалоба на арест Абдуллаева 10 мая была отклонена.

На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на верующих-шиитов, в том числе членов религиозного движения "Мусульманского единства", указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Многим из верующих предъявляют обвинения по наркотическим статьям; учитывая строго негативное отношение всех течений ислама к наркотикам, версия силовиков о массовом распространении запрещенных веществ верующими крайне сомнительна, отметил религиозный обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

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