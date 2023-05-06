Близкие азербайджанского активиста пожаловались на его преследование властями

06 мая 2023, 12:01

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Силовики поместили религиозного активиста Мурада Абдуллаева под стражу, вменив ему торговлю наркотиками за то, что он поддерживал соратников. Активист содержится в переполненной камере СИЗО, где у него возникли проблемы со здоровьем, пожаловалась его сестра Арзу Абдуллаева. Суд отказал в переводе Абдуллаева под домашний арест, отметила адвокат Зибейда Садыгова.

Религиозный активист Мурад Абдуллаев был задержан в Баку 9 марта, сообщила его сестра Арзу Абдуллаева.

"Моего брата задержали в поселке Зых, куда брат поехал вместе с товарищем по его делу в расположенный там автосалон. Более суток, никакой информации о судьбе брата нам не предоставляли. Случайно его сын с балкона увидел автомобиль Мурада во дворе 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции. Семья брата проживала на съемной квартире как раз рядом с отделением. Только после этого мы узнали место нахождения брата. Когда мой другой брат пошел в отделение, чтобы выяснить причины задержания Мурада ему сказали, что дело оформят по "легкой статье", мол, он является всего лишь "пользователем наркотиков", дадут "небольшой срок" и "через год" освободят", – рассказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на третий день после задержания ее брату удалось сообщить о том, что ему вменяют незаконный оборот наркотиков.

"Мураду удалось с чьего-то телефона позвонить и быстро сообщить, что ему предъявлено обвинение в торговле наркотиками в крупном размере. Позже выяснилось, что Мурада обвинили по статье 234.4.3 (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере) уголовного кодекса Азербайджана, и что ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы", – сказала Абдуллаева.

По ее словам, Мурад Абдуллаев находится в Бакинском СИЗО №1.

"Там условия содержания моего брата тяжелые. Его заключили в камеру вместе с лицами, обвиняемыми в тяжких криминальных преступлениях, некоторые неоднократно были судимы. Для человека совершающего намаз пребывание в окружении таких людей особенно тяжело. В камере, рассчитанной на 6-7 человек, содержатся по 18 человек. Там постоянно шумно, тесно. Воду дают только один час в сутки. У моего брата еще до ареста были проблемы с нервной системой – невроз в острой форме. Сейчас из-за несправедливого ареста, и тяжелых условий содержания, они еще более усугубились. В первое время, ему вообще не давали звонить. Сейчас позволяют звонить по телефону один раз в неделю, и то на 3-4 минуты. Хотя по закону он имеет право на телефонные разговоры дважды в неделю по 15 минут. Свидания дают раз в неделю, но вместо положенного одного часа только 20 минут. И то общение проводится по телефону через стеклянную перегородку", – подчеркнула Абдуллаева.

Она отметила, что родные не раз просили перевести Абдуллаева с учетом заболеваний в другую камеру, более приемлемую для человека с проблемами нервной системы. Но тщетно.

На вопрос жаловался ли брат на физическое давление, она предположила, что давление оказывалось. "Очевидно, давление на него было, раз он дал в полиции признательные показания. Он прямо пока об этом ничего не говорил, потому что после задержания он постоянно под контролем", – отметила Абдуллаева.

По ее словам, арест Мурада Абдуллаева поставил в трудное материальное положение его семью.

"Мой брат раньше проживал с семьей в Сальянском районе. У него был кондитерский цех. Но из-за того, что он активно участвовал в жизни местной религиозной общины, устраивал эхсаны (угощения для верующих в знаковые для мусульман дни или в память об известных религиозных деятелях, – прим. "Кавказского узла"), посещал судебные заседания по делам арестованных религиозных активистов, деятелей движения "Мусульманское единство" (ДМЕ), бизнесу моего брата стали создавать проблемы и он закрыв цех переехал с семьей в Баку, где занимался частным извозом пассажиров, сотрудничая с сервисом такси "Bolt", – рассказала Абдуллаева.

По ее словам, в день задержания Мурад Абдуллаев ходил в суд, где проходило слушание по делу богослова Сардара Бабаева. "Вот за эту религиозную и общественную деятельность и арестовали моего брата. После ареста брата его фото распространяли в СМИ и социальных сетях, представляя как "иранского шпиона". Из-за этого собственник квартиры, в которой проживала семья брата, выставил на улицу его супругу с тремя детьми, и им пришлось срочно искать другое жилье", – сказала Абдуллаева.

Массовые аресты верующих в Азербайджане преследуют цель запугать людей с активной гражданской позицией, при этом медийные обвинения в пропаганде радикальных идей и связи с иранскими спецслужбами при отсутствии достаточных доказательств подменяются делами о распространении наркотиков, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Сестра Мурада Абдуллаева убеждена в его невиновности. "Мурада обвиняют в торговле наркотиками в крупном размере. Такой человек должен жить не бедно. А у моего брата при задержании оказалось всего три сигареты и мелочь монетами. Какой же наркобарон? – задалась она вопросом.

Она подчеркнула, что Абдуллаев не является членом движения "Мусульманское единство". "Но мой брат выражал поддержку верующим, оказавшимся в беде, ходил на судебные процессы над ними, участвовал в религиозных мероприятиях. И истинная причина его ареста именно в этом", – указала Абдуллаева.

По утверждению полиции, у Мурада Абдуллаева будто бы были найдены 30 граммов героина, рассказала его адвокат Зибейда Садыгова. "В последнее время в Азербайджане были в массовом порядке проведены аресты верующих по обвинениям в наркоторговле, наверное, привлечены к уголовной ответственности более сотни человек. Права десятерых из них защищаю я. И вот все эти дела очень похожи, словно написаны под копирку", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские утверждают, что у верующих находят по 30, 40, 50 и более граммов наркотиков, в основном героин. При этом в протоколах указывается, что они якобы нашли наркотики на улице, добавила адвокат.

"Это уже по себе странно, поскольку героин дорогой наркотик и вряд ли его расфасовки будут лежать на улице. Основанием для задержаний указывается "оперативная информация". При этом в "признательных показаниях" обвиняемые сообщают, будто бы нашли наркотики вчера. Весьма сомнительно, что источники полиции так быстро узнают о наличии наркотиков у них", – обратила внимание Садыгова.

По ее словам некоторых верующих силовики заставляют оговорить себя угрожая им тем, что причинят вред их семьям. "Вся проблема в том, что после задержания подозреваемым не дают связаться с родными, пригласить адвокатов по выбору. Адвокатов, привлеченных их семьями, допускают к арестованным уже после решения суда об избрании меры пресечения и перевода в СИЗО", – отметила Садыгова.

Защита ходатайствовала о переводе Мурада Абдуллаева под домашний арест, добавила она. "Все равно никаких следственных мероприятий не проводится и мой подзащитный вполне может находиться под домашним арестом и приходить на следствие по первому вызову. Но 3 мая суд отклонил ходатайство. 5 мая я подала апелляционную жалобу, которая должна быть рассмотрение в течение трех дней. Рассмотрение, очевидно, состоится на следующей неделе", – сказала Садыгова.

Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Мурада Абдуллаева политзаключенным, рассказал сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

"Мы признали Мурада Абдуллаева политзаключенным. Он один из 89 новых политзаключенных в нашем списке. Все они верующие и были арестованы в феврале-апреле по обвинениям на фоне пропагандисткой кампании о разоблачении "иранских шпионов". Но почему-то "шпионам" предъявляют обвинения в незаконном обороте наркотиков", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Достоверность обвинений вызывает сомнения, потому что в уголовных делах не указываются источники приобретения наркотиков и имена их покупателей, отметил правозащитник. "Обвинения в незаконной торговле наркотиков типичны в преследовании религиозных активистов. Фальсифицировать такие дела легко – в них нет "потерпевших", "свидетелями" являются сами сотрудники полиции, а источник приобретения можно указать не установленным, и принудить обвиняемого признаться, что он нашел наркотики", – пояснил Эльшан Гасанов.

В связи с выходным днем получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось. Представители Пенитенциарной службы также оказались не доступны для комментариев.

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