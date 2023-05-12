Защита потребовала госпитализировать Зарему Мусаеву

12 мая 2023, 08:51

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Состояние Заремы Мусаевой ухудшается в грозненском изоляторе, заявили ее адвокаты и попросили суд провести медицинскую экспертизу для решения о госпитализации женщины.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 августа. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в изоляторе у нее ухудшилось зрение. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявил, что за время пребывания в СИЗО у нее существенно ухудшилось здоровье, и она нуждается в лечении в медучреждении.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Адвокаты Заремы Мусаевой Александр Савин и Александр Немов 11 мая подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы здоровья Мусаевой. Они пояснили, что ее самочувствие "стремительно ухудшается", и экспертиза необходима для принятия решения о госпитализации, сообщила вечером 11 мая "Команда против пыток".

"Суд примет решение по ходатайству в эту пятницу, 12-го мая", - говорится в публикации в телеграм-канале правозащитной организации.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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