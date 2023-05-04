Сын Мусаевой заявил о необходимости госпитализации матери

04 мая 2023, 17:07

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Состояние Заремы Мусаевой за время пребывания в чеченском СИЗО значительно ухудшилось, у нее начало пропадать зрение, сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев. Эксперт, который в составе комиссии вынес заключение по делу о нападении на силовика, на сегодняшнем заседании суда противоречил своим же выводам, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда в Грозном 1 декабря Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в чеченском изоляторе у нее начало пропадать зрение. 27 апреля стало известно, что результат повторной экспертизы по делу Мусаевой не устранил противоречий, которые имелись в первом экспертном заключении. 28 апреля защита заявила, что исследование срезов ногтей в деле Заремы Мусаевой сопровождалось грубыми нарушениями и позволяет предположить, что образцы были подменены.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Суд в Чечне сегодня начал допрос руководителя Бюро экспертизы Чеченской республики, члена комиссии, которая провела и предоставила заключение по делу Мусаевой, сообщил адвокат Александр Немов.

"На сегодняшнем заседании начался допрос эксперта. Завтра продолжится. Эксперт плывет в своих показаниях. Противоречит своей же экспертизе, своим же словам, интерпретируя их иначе, чем это значит в русском языке", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты Заремы Мусаевой собираются обжаловать решение суда, который отклонил ходатайство защиты и счел заключение экспертизы срезов ногтей допустимым доказательством. "Всё будет обжаловаться с окончательным приговором", - сказал Немов.

Защита Мусаевой может и дальше выступать с ходатайствами в неограниченном количестве, сообщил сын Заремы Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла". "Ходатайство возможно переподать в любое время и по количеству попыток не ограничено законом", - подчеркнул она.

По его словам, Мусаевой необходима реабилитация в больнице, поскольку в чеченском изоляторе у нее ухудшилось здоровье и начало пропадать зрение. "Достаточного лечения в СИЗО нет и не может быть, только необходимое, поэтому людей с подобной совокупностью заболеваний не держат даже во временном заключении. Её необходимо везти на лечение и реабилитацию в больницу, а не держать в СИЗО", - подчеркнул он.

Адвокат также отметил, что его подзащитной нужно лечение в больнице. "Лечение она получает, какое это вообще возможно в условиях СИЗО. Оно, естественно, не такое, как можно получить не в СИЗО", - подчеркнул Немов.

Суд не должен выносить приговор только на основании заключения экспертизы срезов ногтей, отметила незадействованная в деле юрист Галина Тарасова. "Приговор надлежит выносить по результатам оценки всей совокупности доказательств по делу. Если есть доказательства, опровергающие выводы экспертизы, вступающие с ними в противоречие, суд также обязан дать им оценку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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