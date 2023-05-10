Обстрел азербайджанского трактора на границе с Арменией стал вторым инцидентом с гражданским транспортом с начала мая

10 мая 2023, 21:18

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Армянские военные не имели права обстреливать трактор, выполнявший работы на границе, так как он является гражданским объектом, заявил военный аналитик из Азербайджана Азад Исазаде. Минобороны Армении не комментирует сообщения Баку об обстреле техники, однако фиксирует все случаи подобных обстрелов с азербайджанской стороны, заявил представитель ведомства Арам Торосян.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле гусеничного трактора, который находился вблизи линии госграницы у населенного пункта Дыг (армянское название Тех), азербайджанское военные открыли ответный огонь. 5 мая военное ведомство Азербайджана заявляло об обстреле трактора, выполнявшего инженерные работы на этом же участке границы.

Азербайджанский экскаватор находился на территории Азербайджана и его обстрел со стороны Армении был неприемлемым и нарушающим международные законы шагом, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Трактор является гражданским объектом и независимо от того для чего он использовался для нужд армии, или сельскохозяйственных целях обстреливать его неправомерно, если техника находится на территории другого государства", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, место инцидента находится на участке границы Азербайджана и Армении, которую азербайджанские военные взяли под контроль в конце марта и там находятся только силовики. "Трактор мог быть использоваться силовиками как для создания фортификационных сооружений, так и для строительства солдатской столовой или медпункта, или какого-либо другого вспомогательного объекта. В любом случае, эти работы велись на азербайджанской стороне. Но если даже армянская сторона сочла, что трактор перешел на ее сторону условной границы, что маловероятно с учетом резко пересеченного рельефа местности и прохождения линии соприкосновения по естественным преградам, то необходимо было сначала предупредить азербайджанских военных, вступить в контакт с ними, или хотя бы сделать предупредительный выстрел в воздух. А тут стреляли прямо на поражение, повредили технику, и благо удалось избежать жертв", - сказал Исазаде.

В конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов. Корректировка границы около села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и формально не является делимитацией границы, но фактически власти начали процесс делимитации на фоне отсутствия договора об этом, указали армянские политологи.

Исазаде отметил, что обстрел экскаватора был вторым случаем открытия огня по азербайджанской технике на этом участке границы. Ранее, 5 мая здесь же был обстрелян трактор, выполнявший инженерные работы, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что создание азербайджанской стороной пограничной инфраструктуры на вновь взятых под контроль территории не должно вызывать агрессивной реакции противоположной стороны.

Азербайджанское население пока не вернулось в Лачинский район. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте этого года сообщил, что в течение 2023 года в Лачинский район вернутся 10 тысяч человек, в том числе пограничные села Забух и Сус - 1300 человек. В городе Лачин строятся или восстанавливаются около 500 индивидуальных домов. Кроме того, возводятся или капитально реконструируются восемь многоэтажных домов, а также свыше 30 общественных зданий. Эти работы должны завершиться до конца текущего года, что позволит на первом этапе вернуть в Лачин тысячи людей, сказал Алиев на встрече со своим вновь назначенным спецпредставителем в Лачинском районе Масимом Мамедовым, сообщило 28 марта агентство Turan. Также утверждены генеральные планы сел Гюлябирд и Горчу, куда на первом этапе будут возвращены соответственно 2400 и 1300 человек. Таким образом, в конце этого года в Лачинский район смогут вернуться около 10 тысяч человек, говорится в публикации

Минобороны Армении по данным на 21.00 10 мая на своем сайте и в соцсетях не комментировало сообщения Азербайджана об обстреле техники в районе села Тех 8 и 5 мая.

Оборонное ведомство не комментирует информацию азербайджанской стороны об обстреле техники, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Что касается обстрелов армянской техники с азербайджанских позиций, все случаи фиксируются, однако эти сведения не для публикации, отметил он.

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