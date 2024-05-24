Талех Хасмамедов пожаловался на недостаточную медпомощь в изоляторе

24 мая 2024, 14:46

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Арестованный в Азербайджане Талех Хасмамедов восемь дней проводит голодовку, требуя госпитализации или перевода под домашний арест для самостоятельного лечения, сообщила сегодня мать активиста. Хасмамедов жалуется на обострение хронических заболеваний и отсутствие эффективной медпомощи в СИЗО, пояснила она.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский активист Талех Хасмамедов был задержан в сентябре 2023 года и арестован по обвинению в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 1 . Мать активиста назвала обвинение ложным и связала задержание сына с его правозащитной деятельностью и критикой в адрес силовиков. Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Хасмамедова в список политзаключенных в категории "правозащитники", пояснив, что он "активно защищает права граждан в Ширванском регионе".

Талех Хасмамедов проводит голодовку в СИЗО Шекинского пенитенциарного комплекса, поскольку, несмотря на проблемы со здоровьем, ему не оказывают эффективной медицинской помощи, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать арестованного Гюльбута Хасмамедова.

"У Талеха серьезные проблемы. У него в позвоночнике в трех местах грыжа, это вызывает у него сильные боли. Кроме того, у него зоб в щитовидной железе, болезнь усугубилась, ему дышать сложно. Но в СИЗО его не лечат. 40 дней назад он объявил голодовку с требованием перевода его в тюремный госпиталь. На 13-е сутки он прекратил акцию, после того, как ему обещали отправку в Баку в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Однако это обещание не было исполнено, его формально положили в санчасть. Восемь дней назад мой сын вновь начал голодовку и продолжает ее по сей день", - рассказала она.

По ее словам, активиста, несмотря на проведение голодовки, не изолировали от других заключенных. "Хотя он в медицинско-санитарной части, но его не отделили от других заключенных, и Талех остается в общей палате. При этом, несмотря на содержание в санитарном пункте, медики не интересуются им, обходят его стороной. Ему даже не дают обезболивающих таблеток", - сказала Гюльбута Хасмамедова.

Она отметила, что правозащитник требует либо перевода его в тюремный госпиталь, либо освобождения под домашний арест, чтобы он сам мог лечиться в гражданской клинике.

Дело Талеха Хасмамедова находится на этапе судебного рассмотрения в Уджарском районном суде, добавила женщина. "Адвокат моего сына уже выступал с ходатайствами о переводе его под домашний арест. Но Талеху отказывают в этом. Мало того, что его необоснованно арестовали по ложному обвинению, так в тюрьме лишают его и здоровья", - пожаловалась она.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось: в отделе общественных связей не ответили на многократные телефонные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Талех Хасмамедов ранее уже был осужден дважды. В июле 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в избиении человека. Он отрицал свою вину. Ранее, в 2012 году, Гейчайский райсуд приговорил Талеха Хасмамедова к четырем годам лишения свободы по обвинениям в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и сопротивлении представителю властей. Распоряжением президента Азербайджана в декабре 2012 года Хасмамедов был помилован.

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