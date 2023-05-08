Азербайджанский военный осужден на 11,5 года тюрьмы за переход границы Армении

08 мая 2023, 17:46

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Суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

Азербайджанский военнослужащий Агшин Бабиров признан виновным в незаконном переходе границы Армении с оружием и боеприпасами, он приговорен к 11,5 года лишения свободы, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Приговор был вынесен судом первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области, Агшин Багиров признал вину, говорится в обнародованном заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Расследование по делу Гусейна Ахундова продолжается. Помимо незаконного пересечения границы и хранения оружия с боеприпасами, он обвиняется и в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, сообщило ведомство.

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