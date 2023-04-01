Солдат погиб при перестрелке на границе Армении и Азербайджана

01 апреля 2023, 11:27

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В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе погиб армянский солдат-срочник Грачья Саруханян, еще один военный получил ранение, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких стратегических высот в Лачинском районе и нескольких дорог. 31 марта миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе два нарушения режима прекращения огня. Минобороны Нагорного Карабаха обвинило сегодня Азербайджан в обстреле сельчан.

31 марта около 22.50 [21.50 мск] на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в условиях крайне плохой видимости произошла перестрелка между военными Армении и Азербайджана, сообщило сегодня в своем Telegram-канале армянское оборонное ведомство.

"После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы вооруженных сил Армении Грачьи Саруханяна с огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий был ранен, его жизни ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

На 11.00 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Армении.

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