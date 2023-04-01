Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельчан

01 апреля 2023, 10:43

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Азербайджанские военные обстреляли работавших в садах жителей села Нахичеваник, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 31 марта российские миротворцы заявили, что зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Военные Азербайджана открыли огонь по жителям села Нахичеваник (азербайджанское название – Нахчыванлы, – прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня утром пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская сторона 31 марта нарушила режим прекращения огня на восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения, применив стрелковое оружие и гранатомет РПГ-7. Также в районе села Нахичеваник азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским лицам, работавшим в садах общины", – сказано сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Министерство уточнило, что жертв и пострадавших нет, об инциденте уведомлено командование миротворцев.

На 10.40 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли карабахских сельчан, которые занимались проведением сельхозработ.

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