Село Нахичеваник. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

01 апреля 2023, 10:43

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли работавших в садах жителей села Нахичеваник, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 31 марта российские миротворцы заявили, что зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Военные Азербайджана открыли огонь по жителям села Нахичеваник (азербайджанское название – Нахчыванлы, – прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня утром пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская сторона 31 марта нарушила режим прекращения огня на восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения, применив стрелковое оружие и гранатомет РПГ-7. Также в районе села Нахичеваник азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским лицам, работавшим в садах общины", – сказано сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Министерство уточнило, что жертв и пострадавших нет, об инциденте уведомлено командование миротворцев.

На 10.40 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли карабахских сельчан, которые занимались проведением сельхозработ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Тракторист обстрелян в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 апреля 2023, 09:54

  • Курьеры Wolt объявили забастовку в Тбилиси

    Курьеры службы доставки Wolt в Тбилиси объявили о проведении забастовки после появления информации, что двое их коллег были уволены за участие в акции протеста. Руководство компании опровергло эти сведения.

01 апреля 2023, 08:58

01 апреля 2023, 08:00

01 апреля 2023, 07:06

01 апреля 2023, 06:14

  • Суд отменил штраф астраханке Надежде Старушек

    Штраф за дискредитацию российской армии, в которой обвинялась жительница Астраханской области Надежда Старушек, отменен в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи