МВД Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в обстреле сельчан

30 марта 2023, 14:04

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Азербайджанские военные обстреляли сегодня в Нагорном Карабахе восемь сельчан, которые занимались проведением сельхозработ, сообщило МВД непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские военные сегодня взяли под контроль несколько высот и дорог в Лачинском районе.

Военнослужащие Азербайджана сегодня около 08.30 по местному времени [07.30 мск] обстреляли жителей села Бердадзор Сенорика Алавердяна и Геннадия Саргсяна, которые проводили сельскохозяйственные работы, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Кроме того, военные Азербайджана в 10.40 [09.40 мск] обстреляли жителей села Тагавард Артура Фираняна, Арарата и Шуру Адавердян, Олега Арутюняна, Арсена Хачатряна и Норика Габриеляна. "Информация о происшедшем передана миротворцам", – отметило ведомство на своей странице в соцсети Facebook*, не уточнив есть ли пострадавшие.

На 13.50 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что четыре жителя Мартунинского района во время сельхозработ были обстреляны с азербайджанской стороны.

Об обстрелах с азербайджанской стороны сельчан во время сельхозработ в Мартунинском районе полиция Нагорного Карабаха сообщала также 22 и 19 марта. Обстрелы с азербайджанской стороны ведутся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Сос Мартунинского района.

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