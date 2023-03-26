26 марта 2023, 15:12

Полиция Нагорного Карабаха обвинила Азербайджан в обстреле сельчан

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Четыре жителя Мартунинского района во время сельхозработ обстреляны с азербайджанской стороны, раненых и погибших нет, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что жители Мартунинского района во время обрезки винограда подверглись обстрелу со стороны Азербайджана. Никто не пострадал, но работы пришлось остановить, сообщили в полиции.

Об обстрелах с азербайджанской стороны сельчан во время сельхозработ в Мартунинском районе полиция Нагорного Карабаха сообщала также 22 и 19 марта. Обстрелы с азербайджанской стороны ведутся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал "Кавказскому узлу" глава общины Сос Мартунинского района.

Сегодня азербайджанские военные открыли беспорядочную стрельуб в сторону жителей села Сос Размика Арутюняна и Ерванда Баласаняна, выполнявших сельхозработы, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Кроме того, жители села Тахавард Вова Хачатрян и Рубен Алавердян во время сельскохозяйственных работ на пшеничном поле были обстреляны с азербайджанской стороны.

По данным МВД, никто не пострадал, но сельхозработы были приостановлены, пишет News.am.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.11 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Тракторист обстрелян в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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