Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе

31 марта 2023, 22:05

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Российские миротворцы зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта МВД Нагорного Карабаха заявило об обстрелах военнослужащими азербайджанской армии девяти сельчан, проводивших сельхоз работы близ трех населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе, говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 31 марта.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - указано в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

В Telegram-канале инфоштаба Нагорного Карабаха и на сайте Минобороны Азербайджана к 22.00 мск не содержится информации о нарушении режима прекращения огня за 31 марта.

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