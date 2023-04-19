Представители Красного Креста посетили задержанных в Армении азербайджанских военных

19 апреля 2023, 13:47

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Представители Международного комитета Красного Креста посетили в Ереване двух задержанных азербайджанских военных. Задержанным была предоставлена возможность переписки со своими семьями, сообщили в Бакинском представительстве организации.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных на границе в Нахичеванской автономной республике с Арменией. Одного из них задержали армянские сельчане, второй (Гусейн Ахундов) был задержан 13 апреля. У Ахундова нашли мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. Следственный комитет Армении заявил в тот же день, что "на данном этапе" не имеет сведений о причастности азербайджанского военного к убийству сотрудника комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия. 18 апреля стало известно, что Ахундов обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

13 апреля в интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян. В тот же день были опубликованы видеокадры избиения задержанного. Власти Азербайджана потребовали расследовать избиение солдата.

"Сегодня представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили в Ереване задержанных недавно двух граждан Азербайджана", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по общественным связям Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, с задержанными были проведены конфиденциальные встречи и предоставлена возможность связаться с семьями посредством "письма Красного Креста".

В соответствии со своим мандатом МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными и условиями их содержания и помогает восстановить связи с семьями. Наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются только удерживающей стороне, подчеркнула Гусейнова.

Азербайджанский военный эксперт, глава НПО "Военные юристы" усомнился в том, что по делу военных из Азербайджана в Армении проведут объективное расследование.

"Двое азербайджанских солдат-срочников, заблудившись, оказались на территории Армении. Но власти Армении решили привлечь их к уголовной ответственности, обвинив в незаконном пересечении границы, хотя первоначально Пашинян (премьер-министр Армении) заявил, что азербайджанские солдаты дезертировали из-за неуставных отношений в своей армии. Видимо, в Ереване решили зеркально ответить на уголовное преследование в Азербайджане армянских военных, задержанных в декабре 2020 года после окончания 44-дневной войны в Гадруте. Однако в том случае была организованная засылка большой группы людей - более 60 человек на территорию Азербайджана с целью военной деятельности, выполнения боевых заданий", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Абилов считает, что обвинение в том, что один из солдат убил сторожа, "абсолютно не похоже на правду".

"Солдата задержали в десятке километров от места убийства. Первоначально Следком Армении отрицал причастность азербайджанских военных к убийству. С другой стороны, первоначально Ахундова обвинили в незаконном пересечении границы и только спустя пять дней после задержания предъявили обвинение в убийстве. Очевидно, мотивом этого стало желание армянских властей повысить ставки на последующих переговорах по обмену азербайджанских солдат на осужденных в Азербайджане армянских военных. Конечно, солдата могут под пытками заставить признаться в убийстве. Уже были распространены видео и фото его жестокого избиения после задержания. Сомнения вызывает и сообщение омбудсмена Армении о том, что солдат не жаловался на избиения и другие формы плохого отношения", - сказал эксперт.

Задержанные на территории Армении азербайджанские военные не жалуются на пытки и давление, им оказывается вся необходимая помощь, предоставлены защитник и переводчик, сообщила омбудсмен Анаит Манасян, посетив солдат 16 апреля.

По мнению Абилова, признание Ахундова в том, что он с другим солдатом "добрались до Армении и обезглавили от 400 до 500 армян" не может расценивается как "серьезное достоверное доказательство". "Во-первых, это нереально - где столько жертв, когда они успели? Во-вторых, само видео должно быть объективно исследовано. При нынешних технологических достижениях можно сфальсифицировать что угодно. Нельзя исключать и тот вариант, что солдата могли принудить к этому заявлению перед видеокамерой", - считает он.