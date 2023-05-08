На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

08 мая 2023, 12:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащие Армении обстреляли гусеничный трактор, который находился вблизи линии госграницы, после чего азербайджанское военные открыли ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли гусеничный трактор в Лачинском районе сегодня утром.

"8 мая в 09.15 [08.15 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг (армянское название Тех - прим. "Кавказский узел") Горисского района подвергли обстрелу наш экскаватор на территории Лачинского района, на условной границе", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Азербайджанские военнослужащие открыли ответный огонь, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На 12.28 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая Азербайджан также заявил, что армянские военные обстреляли трактор, выполнявший сельхозработы в Лачинском районе. На следующие день МВД Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные обстреляли водителя трактора, который выполнял сельхозработы в селе Вардадзор.

Напомним, армянское название села Дыг – Тех, а азербайджанское название села Вардадзор – Пирджамал.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.