Спецоперация ФСБ. Фото: © ЦОС ФСБ России

02 мая 2023, 01:30

Неделя с 24 по 30 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 24 по 30 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

По данным Telegram-канала «Розыск Ингушетия», задержан Асхаб Бациев, которого подозревают в пособничестве жителям Ингушетии, причастным к нападениям на силовиков в конце марта – начале апреля. «В ходе обыска обнаружен тайник, из которого изъято огнестрельное оружие», - указано в сообщении от 26 апреля.

По версии силовиков, те, кто оставил на хранение оружие, были убиты, утверждается в публикации. В отношении Бациева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. В публикации говорится, что Бациев "стал тринадцатым жителем Ингушетии", задержанным за оказание помощи подозреваемым в нападении на силовиков.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом

Примечание:

«За неделю с 17 по 23 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 10 по 16 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 3 по 9 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли четыре человека и восемь ранены».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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