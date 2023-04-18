Неделя с 10 по 16 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

18 апреля 2023, 01:50

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За неделю с 10 по 16 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Однако 15 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что силовиками на предыдущей неделе убито 4 человека, когда ранее было известно о двух. «В Малгобекском районе в ходе КТО нейтрализовано четверо бандитов и ещё двое задержаны. Операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов продолжается. В марте и апреле текущего года они совершили ряд нападений на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести», - написал он в своем телеграм-канале.

Имен и дат Калиматов не назвал. Пресс-служба главы Ингушетии добавила, что на основании показаний задержанных были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.

Таким образом, скорректированные цифры предыдущей недели – это не менее 3 погибших силовиков, 4 погибших предполагаемых боевика и 15 раненых силовиков.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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