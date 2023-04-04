С 27 марта по 2 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли три человека и двое ранены

04 апреля 2023, 02:00

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За неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло как минимум три человека, еще два были ранены. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В ночь на 28 марта два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС «Волга-24», расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. 30 марта управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев найден мертвым. Позднее в сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева к своим сестрам.

В ночь на 29 марта разные источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых. Глава Чечни озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Управление СКР по Чечне сообщило, что в ходе операции погибли родственники, жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Позже стало известно, что убитые в Гудермесе – Руслан Эльхаджиев и сын его сестры Зелим Эльхаджиев.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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