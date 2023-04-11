С 3 по 9 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли четыре человека и восемь ранено

11 апреля 2023, 01:58

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За неделю с 3 по 9 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло как минимум четыре человека, еще восемь были ранены. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

3 апреля на ферме в Малгобеке силовики обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения.

Бой в Зязиков-Юрте 5 апреля стал вторым после августа 2012 года инцидентом, когда за один день потери среди силовиков составили 11 человек, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет «Кавказский узел» на основе официальной информации и открытых данных.

Также 5 апреля стало известно, что обнаружено тело предположительно Мовсара Коттоева, которого объявляли в розыск по делу о нападении на пост ДПС. Нападение произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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