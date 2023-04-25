За неделю с 17 по 23 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

25 апреля 2023, 01:58

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За неделю с 17 по 23 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

После взрыва насилия в феврале, марте и особенно в начале апреля уже вторую неделю не поступает сведений об инцидентах и жертвах.

20 апреля в Минеральных Водах силовиками задержан гражданин России, сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», который готовился к совершению террористического акта «на одном из объектов массового пребывания людей». Начато расследование уголовного дела о подготовке теракта (часть 1 статьи 30 (не предусматривает отдельного наказания), часть 2 статьи 205 Уголовного Кодекса России (предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы)) , - сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом

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