Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

25 апреля 2023, 01:58

За неделю с 17 по 23 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 17 по 23 апреля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

После взрыва насилия в феврале, марте и особенно в начале апреля уже вторую неделю не поступает сведений об инцидентах и жертвах.

20 апреля в Минеральных Водах силовиками задержан гражданин России, сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», который готовился к совершению террористического акта «на одном из объектов массового пребывания людей». Начато расследование уголовного дела о подготовке теракта (часть 1 статьи 30 (не предусматривает отдельного наказания), часть 2 статьи 205 Уголовного Кодекса России (предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы)) , - сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

«Неделя с 10 по 16 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 3 по 9 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли четыре человека и восемь ранены», «С 27 марта по 2 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли три человека и двое ранены».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2023, 02:57

25 апреля 2023, 01:18

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