Силовики задержали Асхаба Бациева. Скриншот видео https://t.me/rozyskRI/13397

26 апреля 2023, 22:00

Задержан предполагаемый пособник объявленных в розыск жителей Ингушетии

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Силовики задержали Асхаба Бациева, который подозревается в пособничестве жителям Ингушетии, объявленным в розыск за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось скрыться после перестрелок, а силовики оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав при этом их имен. Таким образом, официально о смерти именно Гуражева и Оздоева не сообщалось. После отчета Калиматова в ингушских Telegram-каналах были опубликованы повторные обращения матерей Гуражева и Оздоева с призывом к сыновьям сдаться.

По данным Telegram-канала "Розыск Ингушетия", задержан Асхаб Бациев, которого подозревают в пособничестве жителям Ингушетии, причастным к нападениям на силовиков. "В ходе обыска обнаружен тайник, из которого изъято огнестрельное оружие", - указано в сегодняшнем сообщении.

По версии силовиков, те, кто оставил на хранение оружие, были убиты, утверждается в публикации. В отношении Бациева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. В публикации говорится, что Бациев "стал тринадцатым жителем Ингушетии", задержанным за оказание помощи подозреваемым в нападении на силовиков.

Короткую видеозапись задержания Бациева опубликовал  сегодня Telegram-канал Ingterpol_news. В начале показаны трое силовиков с оружием, которые заходят в калитку частного дома. на следующих кадрах мужчина стоит лицом к стене, заложив руки за голову. Рядом с ним в этой же позе стоит еще один мужчина, лицо которого заблюрено. В ответ на просьбу силовика представиться, первый мужчина говорит, что его зовут Бациев Асхаб Рамзанович, следует из видео.

"Кавказский узел" не может уточнить дату и место этой видеосъемки.

12 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали в селе Гвардейское Надтеречного района участника вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, что задержанный - житель села Аки-Юрт Малгобекского района Рамзан (по другим данным, Рамазан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск скрываться после нападения на пост ДПС.

14 апреля стало известно, что ингушские силовики нашли гранату у жителя села Аки-Юрт, который приходится двоюродным братом задержанному в Чечне Рамзану Бабуеву. У другого жителя села найдено взрывное устройство,. По данным источников в силовых структурах, оба мужчины задержаны.

МВД по Ингушетии, по состоянию на 21.55 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о задержании подозреваемого и о начале расследования уголовного дела.

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Примечание:

"Обнародовано видео с раскаянием Амира Бокова", "ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии", "Силовики нашли гранату у родственника Рамзана Бабуева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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