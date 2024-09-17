Задержание Рустама Ярбулдыева. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64881a119a7947ff7cf6132a

17 сентября 2024, 01:50

Неделя с 9 по 15 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 9 по 15 сентября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца и жителя Нефтекумского района Ставропольского края Рустама Ярбулдыева. Он обвиняется в участии в банде, вооруженном мятеже и покушении на военнослужащих, сообщил сегодня Следком России. По версии следствия, Ярбулдыев с 1999 года состоял в банде, созданной Басаевым и Хаттабом, и участвовал в ее составе в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана, во время которого напали на силовиков. В результате 33 военнослужащих погибли, еще 34 получили ранения, следует из сообщения на сайте ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило следствие.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"За неделю со 2 по 8 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе один человек убит и один ранен", "Неделя с 26 августа по 1 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 19 по 25 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано".

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