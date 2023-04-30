Депутату парламента Азербайджана объявлен выговор за критическое интервью

30 апреля 2023, 02:11

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Беспартийный депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов дал интервью оппозиционному блогеру Мехману Гусейнову, в котором раскритиковал работу парламента и правительства страны. Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса вынесла Ахмедову выговор за интервью.

Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса Азербайджана объявила выговор беспартийному депутату Вахиду Ахмедову. Поводом для разбирательства дисциплинарной комиссии стало 25-минутное видеоинтервью Ахмедова, которое он дал блогеру Мехману Гусейнову 16 апреля.

Интервью было опубликовано на youtube-канале Гусейнова (38 тысяч лайков и более 594 тысяч просмотров по данным на 01.00 мск сегодня, 30 апреля).

Мехман Гусейнов - главный редактор общественно-политического журнала SANCAQ production, чьи материалы постоянно появляются в соцсетях. Он также является директором Института свободы и безопасности репортеров (IRFS). Гусейнов - автор многих популярных расследований о недвижимости государственных чиновников, беззаконии со стороны полиции и других социальных проблем, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

В ходе беседы с блогером Ахмедов раскритиковал работу парламента и правительства. В частности, он выразил мнение, что уровень жизни обычных граждан находится «не на должном уровне». «Мы не смогли решить проблему безработицы в регионах. В стране нет финансов для поддержки бизнеса и поддержки людей, занятых в сельском хозяйстве. Взяв кредит, фермеры не в состоянии его вернуть", - заявил депутат.

Он обратил внимание на то, что глава государства поручил органам исполнительной власти выделять для безработных по 300 манатов (180 долларов) в месяц. Однако Минтруда и соцзащиты населения сообщает, что «сэкономило» из этих средств 56 миллионов манатов (около 34,6 млн долларов). «Как можно «экономить» на безработных?» - удивляется депутат.

По закону, депутаты Милли Меджлиса не могут заниматься предпринимательской деятельностью, однако многие из них имеют бизнес, также заявил парламентарий в интервью Гусейнову. «Чиновники должны представлять декларацию о доходах, но не делают это. Милли Меджлис уже более десяти лет не может принять закон "О декларации доходов», - сказал парламентарий.

На вопрос, кто из депутатов реально был избран народом и выражает его интересы, Ахмедов назвал Али Масимова, Ганиру Пашаеву, себя и «некоторых других».

Отвечая на вопрос об оппозиции, депутат сказал, что в Азербайджане есть несколько партий, которые могут получить голоса на выборах, назвав среди таковых партию Народного фронта и «Мусават». «Одна из них — партия «Ени Азербайджан» (правящая), вторая — Партия народного фронта, третья — «Мусават», и возможно, партия «РЕАЛ». Представленные в парламенте партии Великого Созидания и Единого Народного Фронта смогли бы набрать некоторую часть голосов», - сказал депутат.

76-летний Ахмедов в советское время возглавлял ряд машиностроительных заводов Азербайджана. В 1992-1993 гг. был первым вице-премьером правительства. В марте 1991 года, будучи депутатом Верховного совета Азербайджана, был одним из 43 депутатов, проголосовавших против сохранения СССР. С 2005 года является депутатом Милли Меджлиса от Губинского района, говорится в биографии депутата на сайте Милли Меджлиса.

Высказывания Ахмедова вызвали на прошедшем 25 апреля заседании Милли Меджлиса резкую критику его коллег, сообщило агентство Turan.

«Ахмедов ставит под сомнение демократические выборы в Азербайджане. Если у него есть факты - пусть излагает, а если нет - пусть молчит. Это оскорбление депутатов», — сказал депутат Кямран Байрамов.

«Этот человек заслуживает выговора. Прошу предоставить рассмотрение этого вопроса Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса» - отметил другой парламентарий Эльшан Мусаев.

Глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Зияфет Аскеров усомнился в том, что Ахмедов является государственным деятелем. «Государственный деятель должен быть с государством, а не с блогером Мехманом Гусейновым, с Народным фронтом и с "Мусават", - сказал он.

Председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных организаций парламента Сиявуш Новрузов заявил, что депутат Милли Меджлиса «не должен давать интервью тем, кто работает против Азербайджана и клевещет на страну». «У нас более тридцати журналистов, телеканалов, в том числе интернет-каналов, зарегистрированных в парламенте. Хочешь говорить - говори им. Зачем давать интервью аферисту?» - сказал Новрузов, имея в виду блогера Гусейнова.

Вице-спикера Милли Меджлиса Фазаила Ибрагимли возмутило заявление Вахида Ахмедова о том, что многие депутаты не были избраны народов. "Оказывается здесь все, кроме трех человек, фальшивые. Почему ты задеваешь мое достоинство? Если ты не принимаешь, если твоя совесть не терпит этого - оставь свой мандат и уходи», - предложил он.

Депутат Фазаил Агамалы предложил вынести вопрос о поведении Вахида Ахмедова на заседание Дисциплинарной комиссии.

Выслушав все обвинения, Вахид Ахмедов сказал, что в своем интервью он защищает интересы государства. «Фазаил Агамалы призвал рассмотреть вопрос в Дисциплинарной комиссии. Я не возражаю, готов ответить на все вопросы", - сказал он.

28 апреля Дисциплинарная комиссия рассмотрела дело Ахмедова. Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, открывая заседание, председатель комиссии Эльдар Ибрагимов заявил, что «высказывания такого опытного депутата, как Вахид Ахмедов, о парламенте страны, которая председательствует в Движении неприсоединения, неприемлемы».

«Выступившие на заседании члены комиссии отметили, что депутат не должен высказывать в своем интервью мнения, не соответствующие правилам этического поведения депутата Милли Меджлиса. Депутат должен учитывать интересы своего народа и государства, так как озвученные мнения могут быть использованы против нас силами, враждебно относящимися к нашей стране. На заседании выступил депутат Вахид Ахмедов и выразил свое отношение к вопросу. По окончании заседания решением комиссии Вахиду Ахмедову был объявлен выговор», - говорится в пресс-релизе отдела прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Интернет-издание Toplum.tv попыталось узнать мнение Ахмедова о решении комиссии, на что он ответил: «Вопрос исчерпан, все решилось».

На еще один вопрос журналиста, «сожалеете ли вы об интервью», Ахмедов ничего не ответил и, сев в автомобиль, уехал.

Эксперт в области права, председатель общественного объединения "Право и развитие", адвокат Хафиз Гасанов считает необоснованным наказание депутата за интервью.

«Согласно статье 91 Конституции, депутаты Милли Меджлиса не могут быть привлечены к ответственности за свою деятельность, голосование и заявления в парламенте. Интервью Ахмедова как раз касалось его деятельности как парламентария, он излагал свое мнение по актуальным вопросам жизни страны. Ничего неэтичного он не совершил», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли также считает необоснованным наказание Ахмедова.

«Вахид Ахмедов действий, нарушающих правил этического поведения не совершал, он всего лишь высказал свое мнение, а выражение мнений – это не действие. В то же время им не была нарушена ни одна статья Закона «О правилах поведения депутатов Милли Меджлиса АР». Поэтому рассмотрение Дисциплинарной комиссией вопроса, связанного с интервью депутата Вахида Ахмедова журналисту Мехману Гусейнову и вынесение ему выговора незаконно. Решение парламента выходит за рамки свободы выражения, гарантированной Европейской конвенцией прав человека и Конституцией Азербайджана. Наказывать депутаты за высказывания вообще является нонсенсом. Не знаю примера в практике демократических государств, где депутатов наказывали бы за интервью», - заявил Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы усмотрел в выговоре Ахмедову ограничение свободы выражения депутата.

«Вахид Ахмедов последовательно представлен в парламенте Азербайджана с 2005 года и известен своими критическими выступлениями. Это не первый случай, когда интервью депутата блогеру Мехману Гусейнову вызывает критику в Милли Меджлисе, поскольку аналогичный инцидент произошел в январе с участием депутата Эркина Гадирли. Блогер Мехман Гусейнов тогда задал депутату Эркину Гадирли вопрос относительно подлинности демократических выборов в Азербайджане. Гадирли же искренне ответил, что сам он не может с уверенностью утверждать, что выиграл народное голосование, указав при этом на сложность определения того, какие члены парламента действительно представляют волю народа, когда нет прозрачных и по-настоящему демократических выборов», - сказал Сулейманлы корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнения, откровения некоторых депутатов, имеющих определенный авторитет в обществе, вызывают возмущение их коллег, непопулярных среди населения, поскольку ставят под сомнение законность их представительства избирателей в Милли Меджлиса. «Поэтому они устраивают обструкцию «бунтарям», выделяющимся из серой массы. Это «агрессивное большинство» опасается, что признания их коллег может раскачать общество, окончательно дискредитировать парламент в глазах общества», - сказал Сулейманлы.

«Вахид Ахмедов - уважаемый в азербайджанском обществе депутат-аксаккал-экономист. Со времен СССР, потом с 2005 года он - депутат парламента, его любят за то, что не подхалимничает, говорит журналистам правду, насколько ему позволяют знания, критикует правительство. То есть ведет себя как депутат, а не фикция», - написал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле».

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