Рост цен перед Ураза-байрамом возмутил жителей Чечни

22 апреля 2023, 21:57

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Рост цен в Чечне перед Ураза-байрамом привел к значительному увеличению затрат на праздничный стол и подарки, сообщили местные жители. Они ощутили, что резко выросли цены на мясо, овощи и фрукты.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Рамзан Кадыров призвал продавцов в Чечне не завышать цены на товары перед Ураза-байрамом, а предпринимателей, которые это делают, сравнил с торговцами наркотиками. Жители Чечни рассказали, что цены на ряд привозных продуктов в преддверии Ураза-байрама растут, несмотря на заявление Кадырова, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Муниципальные власти в Чечне сообщили о рейдах для выявления случаев завышения цен на продукты в преддверии праздника.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

В этом году к празднованию Уразы-Байрама жительнице Ачхой-Мартана Зареме пришлось готовиться без помощников. Ее свекровь полгода назад неожиданно скончалась. Муж погиб в автомобильной аварии. Зарема осталась одна с тремя сыновьями. "Живу на детские пособия и на учительскую зарплату -15 500 рублей. Помогают, конечно, родственники, но у всех финансовые проблемы, так что во всем приходится полагаться в первую очередь на собственные силы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все предыдущие годы закупкой продуктов для праздничного стола занималась свекровь. "Она знала, какие продукты нужно купить по сходной цене и загодя, а те, из которых нужно готовить блюда практически перед подачей на стол, свекровь покупала за день-два до праздника и были у нее свои адреса, где ее знали и всегда делали скидки", - отметила Зарема. В этом году все это пришлось делать ей самой и в первый же день покупок она поняла, что превысила бюджет, так как цены на продукты еще за неделю до праздника значительно выросли. "Конечно, все стали возмущаться, некоторые женщины в магазинах скандалили, обвиняя владельцев магазинов в том, что они, зная, что основная часть населения Ачхой-Мартана испытывает финансовые трудности, тем не менее завышают цены на самые необходимые продукты. В районной администрации решили навести порядок, комиссии стали совершать рейды по торговым точкам, требовали владельцев магазинов не повышать цены, заставляли их изымать просрочку. Но проверяющие уходили, а убранные по их требованию ценники продавцы возвращали на свои места", - рассказала женщина.

На праздничном столе в Ураза-байрам должны быть фрукты. "Если яблоки до Мархаш стоили 70-80 рублей, то за неделю цена подскочила почти вдвое – 120-150 рублей, прежняя цена коробочки с шестью киви -150 рублей, перед праздником киви я купила за 250 рублей. Почти вдвое возросли цены и на овощи. Много денег ушло на покупку подарков для детей и для тех, кто посетит мой дом в этот праздник: закупала коробками маленькие шоколадки, наборы конфет, носовые платочки для девочек, которые стоили 50 рублей, а пришлось покупать по сто, потому что, сама виновата - вовремя не купила", - отметила она.

Зарема сказала, что список всего самого необходимого был большой. Она отметила, что еще не успела рассчитаться с долгами, которые у нее возникли в связи с похоронами свекрови. Однако, на празднование Ураза-байрама Зареме пришлось взять в кредит 50 тысяч рублей.

По ее словам, накануне в соцсетях появились обращения религиозных деятелей, которые просили не накрывать столы с обилием блюд, предлагали свое меню: один салат, жижиг-галнаш из сушеного мяса и с галушками из кукурузной муки и жаркое из курицы, а на сладкое – торт. "Насколько я знаю, никто из моих знакомых и родственников, как бы трудно не было, не воспользовались советами ограничить число блюд на праздничном столе. Я старалась, чтобы наш стол был не хуже, чем при жизни свекрови. Все, кто к нам приходил, получили небольшие подарки. Я и своим мальчикам купила подарки", - рассказала молодая женщина.

У Айны трое детей - две дочери замужем, одна живет в Ачхой-Мартане, другая в Грозном, у каждой по трое детей. Сын Айны Адам после окончания нефтяного института уехал в Норвегию, там, по словам женщины, в море добывает нефть. "Со мной живёт моя дальняя родственница, во время первой чеченской войны у нее погиб муж и двое детей. Часто у нас гостят внуки. Так что скучать не приходится. И к празднованию Ураза-байрам мы готовились ответственно, потому , что знали, что приедут дочки с внуками", - рассказала Айна корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, с финансами особых проблем не было: присылает деньги сын, да и дочки порой и помогают. "Но то, как бессовестно поднимают цены на продукты в этом году, меня потрясло", - возмутилась она.

По ее словам, основной самый востребованный продукт на праздник – куры. "И вот на эту птицу цены росли как на дрожжах. "Есть торговая точка под мостом, там всегда можно купить кур. Обычная цена – 350-400 рублей. За неделю цена возросла до 550-600 рублей. Соседка поехала в Хасавюрт, там, по словам некоторых, продукты гораздо дешевле. После поездки зашла к нам, злая, расстроенная. Рассказывает, что купили десяток кур по 300 рублей, а на границе Чечни и Дагестана на Герзельском посту их машину остановили", - сообщила Айна.

По ее словам, соседи везли из Дагестана кур, яйца и овощи. "Придрались к курам, что мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур. Спорить, доказывать, кто тут прав, а кто виноват на Герзельском посту – бесполезно. Так что, и ей пришлось покупать кур в торговой точке под мостом", - подытожила Айна.

На резкое повышение цен перед праздником пожаловался и читатель "Кавказского узла" "Жена вчера вернулась с рынка "Беркат" в Грозном в полном шоке. Куры, что прежде по 500 - 550 рублей были, теперь уже по 650 - 700 рублей. Пучок зелени вместо прежних 25 - 30 рублей, сейчас продается по 100, а то и 150 рублей. Лук с 50 рублей за килограмм подскочил до 80. Бананы, что совсем недавно стоили 120, теперь уже 170 - 200 рублей. Виноград - 450 - 500 рублей за килограмм, мандарины - 200. Поражаюсь. Неужели эти люди действительно считают себя мусульманами? Грош цена их вере", - написал он 20 апреля в комментарии.

Айна добавила, что повышение цен в Чечне происходит в канун любых праздников, не обязательно мусульманских, в том числе перед Новым годом.

По словам предпринимателя Ирмы Цакоевой, в России производители и продавцы сами определяют цены на свои товары, исходя из затрат на их производство, рекламные расходы, логистику. "Сезонные скачки цен не считаются поводом для вмешательств. Например, яблоки могут заметно подорожать зимой, и это не считается значимой причиной для принудительного снижения стоимости", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она пояснила, что если рост цен за какой-либо период обоснован, это не является нарушением.

В тоже время порой в контролирующие органы поступают массовые жалобы от местных жителей на необоснованный рост цен, отметила она. "Для жалоб граждан существуют специальные формы и горячие линии в региональных антимонопольных управлениях. Некоторые жалобы могут привести в итоге к возбуждению дел о монопольно высоких ценах", - рассказала предприниматель.

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