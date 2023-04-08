Три дня объявлены нерабочими в Чечне по случаю Ураза-байрама

08 апреля 2023, 20:56

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В связи с празднованием Ураза-байрама в Чечне будут нерабочими дни с 20 по 22 апреля, следует из указа Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что совет улемов ДУМ России 16 марта сообщил, что месяц Рамадан в 2023 году наступит с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля. В 2022 году власти Чечни в связи с празднованием Ураза-байрама объявили нерабочим днем только один день, 4 мая.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

20, 21 и 22 апреля в Чеченской Республике объявлены праздничными нерабочими днями. Соответствующий указ подписал Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщило сегодня агентство "Грозный информ".



"В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях»: объявить 20, 21 и 22 апреля 2023 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской республики", - процитировало издание текст указа.

На сайте главы Чечни к 20.20 мск документ об объявлении в республике праздничных дней по случаю Ураза-байрама не опубликован.

На сайте и в соцсетях Духовного управления мусульман Чечни к этому времени также не содержится информации об объявлении дополнительных выходных. Глава Чечни Рамзан Кадыров также в своем Telegram-канале не сообщал о том, что три дня будут нерабочими по случаю праздника.

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