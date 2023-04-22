Агуев призвал в Ураза-байрам изымать машины у водителей в Чечне*

22 апреля 2023, 15:35

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Начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев озвучил угрозы отбирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года руководитель ОМВД Курчалоевского района потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины.

В 2019-2020 годах в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Чечни с людьми, задержанными за различные нарушения. Особым рвением выделился тогда начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, который неоднократно лично отчитывал задержанных. Чем еще известны Рустам Агуев и его брат Исмаил, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о силовиках из семьи Агуевых".

Видеоролик о совещании с подчиненными в преддверии Ураза-байрама Рустам Агуев разместил 20 апреля на своей странице в Instagram*. "Сегодня провёл совещание с сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики! Потребовал усилить работу по всем направлениям! ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики призывает соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни!" – написал он в аннотации к видео, в котором озвучил угрозы изымать автомобили у нарушителей.

На слова Агуева, сказанные в этом видео, обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником sang_stehr. "Начальник РОВД Курчалоевского района Агуев проводит совещание с подчиненными. Его речь: "В дни празднования Ураза-байрама... говорю всем.... Кто в это день совершит аварию.... надо всем сказать, каждый имам должен объявить, кто быстро ехал, не имел прав (водительского удостоверения), будь ему 16, 15 или 10 лет, нет разницы. Если он совершит наезд, если он людей убьет... совершил нарушение - отберем машину". […] Для кадыровских силовиков закон не писан. Творят, что вздумается. И авто могут изъять даже за простейшее нарушение", - написал он в комментарии к материалу "Кавказского узла".

Между тем закон четко оговаривает случаи, в которых допускается изъятие автомобиля, и этих случаев не так много. Согласно принятым в июле 2022 года поправкам в Уголовный кодекс, конфискация машин возможна по приговору суда за управление автомобилем без прав или в состоянии опьянения водителями, которые ранее подвергались административному или уголовному наказанию.

В июле 2022 года была дополнена статья 104.1 Уголовного кодекса России ("Конфискация имущества"). Этими поправками в Уголовный кодекс была введена возможность конфискации и обращении в собственность государства автомобилей злостных нарушителей ПДД, говорится в публикации на сайте адвокатского бюро "Антонов и партнеры".

Согласно пункту "д" части 1 статьи 104.1 УК РФ, который был введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 258-ФЗ, допускается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора "транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 настоящего Кодекса".

В статьях 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ описаны соответственно "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами" и "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Первый в России случай законной конфискации машины у нетрезвого водителя имел место в октябре 2022 года в Красноярском крае, сообщила 23 октября 2022 года "Российская газета". "Суд вынес суровый приговор: 360 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства. Таким образом, он стал в России первым, кому после возвращения прав придется покупать новое авто", - говорится в публикации.

При этом в Чечне еще до поправок в закон, позволяющих конфисковать автомобили в указанных выше случаях, представители власти озвучивали угрозы отбирать машины у водителей. Так, в июне 2020 года Рамзан Кадыров подверг жесткой критике нарушителей ограничений на число машин в свадебном кортеже и сообщил, что дал указание отбирать у них автомобили. "Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины", - сказал тогда Кадыров.

В августе того же года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевали медицинские маски вопреки антиковидным мерам. "Если мы 3-4 дня усиленно будем над этим работать, клянусь, чеченец, чтобы у него не отобрали машину, даже ночью, ложась спать, ее (маску) не снимет", - угрожал Даудов.

Угроза изъять автомобиль не используется нигде в мире, кроме Чечни, для улучшения безопасности на дорогах, указал в январе 2020 года глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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* Примечание "Кавказского узла" от 16:32. В заголовок новости внесены изменения.

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