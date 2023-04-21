Мусульмане отметили Ураза-Байрам на фоне нехватки мечетей

21 апреля 2023, 16:50

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В мечетях юга России сегодня прошли богослужения по случаю праздника Ураза-байрам, в Краснодаре, где нет ни одной мечети, мусульмане молились на улице. В Москве на прилежащих к соборной мечети улицах собралось около 100 тысяч человек.

Как сообщал "Кавказский узел", в этом году Ураза-Байрам празднуется 21 апреля.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла".

В Адыгее объявлено пять выходных подряд в связи с Ураза–байрам и Радоницей. Ураза–байрам празднуется 21 апреля, День поминовения усопших Радоница - 25 апреля. Они являются нерабочими праздничными днями, что определено указом главы республики. В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней выходной с субботы 15 апреля был перенесен на понедельник 24 апреля. Таким образом, жителей Адыгеи ожидают длительные выходные дни - с 21 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года.

В Краснодаре мусульмане молились на улице - в краевом центре нет ни одной мечети. Люди собрались рядом с Немецкой деревней. Десятки человек расстелили коврики на мокром асфальте, чтобы отметить праздник, сообщило издание "Блокнот.Краснодар".

На праздничном намазе в Центральной джума-мечети собралось более 5 тысяч мусульман, сообщило сегодня РИА "Дагестан"."В последний день месяца Рамадан уплачивается закят аль-фитр (из расчета 100 рублей за одного человека), и на следующий день (в день праздника Ураза-байрам) проводится совершение желательного (сунна) праздничного намаза. Мусульманин должен заранее подготовиться к этому действию, то есть привести себя (внешний вид) и свои намерения в порядок. Также желательно перед совершением праздничного намаза легко перекусить (можно съесть хотя бы 1 финик)", – привело агентство слова имама Центральной джума-мечети Мухаммадтагира Ахмедова.

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди в своем поздравлении призвал мусульман "молиться друг за друга в это сложное для нашей Родины время", - следует из сообщени на сайте Муфтията Дагестана.

В Соборной мечети Нальчика состоялось праздничное богослужение, посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Мечеть не вместила всех желающих совершить праздничную молитву, поэтому часть прихожан разместилась во дворе мечети. Председатель Духовного управления мусульман КБР, муфтий Хазратали Дзасежев рассказал, что на протяжении сегодняшнего дня на территории Центральной мечети пройдет детский праздник с угощениями, состоятся викторины для взрослых и детей, а вечером будет праздничный фейерверк, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его семья встретила праздник в родовом селении Ахмат-Юрт. В своем Telegram-канале он поздравил мусульман республики с праздником, а также опубликовал видеопоздравление своей дочери, куратора медицинской сферы Чечни, Хутмат Кадыровой.

Кадыров выступил с угрозами в адрес "врагов ислама и чеченского народа". "Любому, кто даже задумает дестабилизировать ситуацию в регионе, не сносить головы. Сегодня мы видим, что такие планы вынашивают определенные элементы, находящиеся за рубежом. Но если они появятся здесь, то навсегда лишатся такого желания", - заявил глава Чечни в своем Telegram-канале в день праздника.

В Астрахани богослужения прошли в 15 мечетях, одну из них, Белую мечеть, посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Поздравления в адрес мусульман опубликовал также в своих телеграм-каналах главы всех регионов юга России, в частности глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие.

Более 100 тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве, молящимися были заняты все окрестные с мечетью улицы. "В самой мечети молились около 10 тыс. верующих, еще несколько тысяч совершили намаз во дворе", - сообщил сегодня "Коммерсант". На опубликованных изданием фотографиях люди молятся на улицах, на проезжей части.

В апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Представитель ДУМ России Дамир Мухетдинов напомнил, что новые мечети в Москве не строились более 25 лет, однако намерение Собянина предоставить землю под мечеть в Косино пока высказано только на словах.

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