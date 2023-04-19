Власти признали рост цен в республиках СКФО перед Ураза-байрамом

19 апреля 2023, 13:28

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Цены на некоторые продукты в Дагестане выросли перед Ураза-байрамом, несмотря на призыв властей республики к совести предпринимателей, указали пользователи соцсетей. Муниципальные власти в Чечне и Ингушетии сообщили о рейдах для выявления случаев завышения цен на продукты в преддверии праздника.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане рост цен на набор продуктов, необходимых для приготовления чак-чака и мучной халвы на Ураза-байрам, за год составил 4,2%, подсчитали в начале апреля эксперты реготделения Банка России.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

Пользователи соцсетей сообщили властям о случаях повышения цен на продукты в Дагестане

Центр управления регионом (ЦУР) Дагестана призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в канун Ураза-байрама, сообщило вечером 18 апреля ведомство. "ЦУР организовал мониторинг обращений граждан по фактам завышения цен в предприятиях торговли республики", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале ЦУР и на его странице во "ВКонтакте".

Ведомство фиксирует в соцсетях сообщения от жителей, которые жалуются на рост цен в канун праздника, сообщил руководитель ЦУР Султан Абдуралимов. "К сожалению, этот вопрос поднимается из года в год и требует вмешательства надзорных органов. В отдельных магазинах и торговых центрах идет завышение цен на различные продукты", - приводятся в публикации его слова.

Центр управления Дагестана призвал общественников и волонтерские организации подключиться к мониторингу цен. "А предпринимателям напоминаем о совести. Необходимо на местах искоренить случаи необоснованного роста цен, привлекая к их решению соответствующие ведомства. По всем фактам нарушения ценовой политики информация будет оперативно передаваться в ФАС и Роспотребнадзор", - заявил Абдуралимов.

Повышение цен происходит, несмотря на призыв властей, отметили некоторые пользователи в комментариях.

"Поздно уже. Уже повысили. И довольно-таки очень повысили", - написала, в частности, Анжела. "ЦУР Республика Дагестан, что конкретно вы делаете? Второй рынок в Махачкале не подвластен никому, хоть 1000 р. за кг мяса. Вы на камеру опять снимете, что мясо продают по 300, и всё на этом", - посетовала Камила Меликова.

"Камила, написано же - ЦУР организовал мониторинг обращений граждан, вот вы критикуете, а что в ответ предложите?" – поинтересовался Марат Калашников.

Согласно законодательству, цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию, за исключением установления правительством России предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, сообщил в ответ Камиле Меликовой Минпромторг Дагестана.

"Таким образом, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка (спрос и предложение). В целях снижения цен на продуктовую корзину и распределения потребительского трафика, во всех городах и районах республики проводятся ярмарки, на которых цены на реализуемую продукцию на 20 % ниже, чем в торговых сетях", - сообщило ведомство.

10 апреля Рамзан Кадыров призвал продавцов в Чечне не завышать цены на товары перед Ураза-байрамом, а предпринимателей, которые это делают, сравнил с торговцами наркотиками. Цены на ряд привозных продуктов в преддверии Ураза-байрама растут, несмотря на заявление Кадырова, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни.

Муниципалитеты в Чечне и Ингушетии отчитались о рейдах по торговым точкам

В Чечне цены на продукты в Чечне "растут каждый день", сообщил 18 апреля читатель "Кавказского узла" с ником kelsey. "Ананас, что служит чисто для украшения стола, уже по 600-650 рублей продают. Цена бананов подскочила со 120 рублей за кило до 200. Овощи, зелень, выпечка, все остальное, подорожало на 15-20 процентов. а то и выше", - написал он в комментарии к материалу "Кавказского узла".

Прокуратура Чечни в преддверии праздника Ид-аль-Фитр организовала проверку исполнения законов "при ценообразовании на продовольственные товары", сообщило 18 апреля ведомство.

"В преддверии мусульманского праздника Ид-аль-Фитр отмечена динамика повышения спроса на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В этой связи прокуратурой республики организованы надзорные мероприятия, направленные на недопущение фактов необоснованного завышения цен. По всем фактам незаконных действий граждане могут обращаться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошли рейды для выявления случаев завышения цен на продукты в магазинах в преддверии праздника, сообщила 18 апреля администрация муниципалитета.

"Мониторинг торговых точек провела администрация района совместно с сотрудниками администраций сельских поселений. Рабочей группой фиксировалось также факты реализации продукции с истекшим сроком годности. По всем выявленным нарушениям хозяевам магазинов вынесены предупреждения. Также с ними проведена беседа о недопустимости нарушений, связанные с завышением цен и сроками годности на товары народного потребления", - указано в сообщении на странице районной администрации во "ВКонтакте". Комментариев под этой публикацией, по состоянию на 12.57 мск, нет.

Об аналогичных рейдах сообщила и мэрия столицы Ингушетии. "В связи с приближающимся праздником разговения Ид аль-Фитр (Мархаш), в целях мониторинга цен на продукты питания и определения лиц, торгующих продукцией без требуемой по закону маркировки, межведомственной комиссией в городе Магасе проводятся рейды по обследованию торговых точек", - процитировала 14 апреля сообщение мэрии Магаса газета «Сердало».

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