Банкиры подсчитали расходы дагестанцев на блюда в Ураза-байрам

05 апреля 2023, 13:20

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Набор ингредиентов для праздничной домашней выпечки в Ураза-байрам подорожал в Дагестане за год на 4,2%, сообщили в реготделении Банка России.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане, как и в других регионах СКФО, месяц поста Рамадан в этом году начался 23 марта. Соблюдение дневного поста в Рамадан стало социальным трендом, которому пытаются внешне следовать некоторые люди и представители бизнеса, однако далеко не все из них на практике соблюдают пост, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид ал-Фитр) – празд­ник разговения в честь завершения поста в месяц Рамадан. "Кавказским узлом" подготовлены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Эксперты отделения Банка России по Дагестану на основе данных Росстата подсчитали, что прирост цен на набор продуктов, необходимых для приготовления чак-чака и мучной халвы на Ураза-байрам, за год составил 4,2%, сообщает со ссылкой на пресс-службу отделения банка РИА Дагестан.

Чак-чак и мучная халва – основная домашняя выпечка в праздник окончания Рамадана в Дагестане. Мука и сахар, которые используются дли их приготовления, за год подорожали на 10,9% и 8,4% соответственно. Цена сливочного масла в феврале 2023 года выросла за год на 9,1%, а цена яиц – на 2,1%, пишет агентство.

При этом подсолнечное масло за год подешевело на 1,5%, а орехи - на 1,2%. Это произошло на фоне хорошего урожая подсолнечника в регионах-производителях и увеличения объемов поставок более дешевых орехов из Китая, говорится в публикации.

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