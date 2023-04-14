Слова Кадырова не остановили рост цен перед Ураза-байрамом

14 апреля 2023, 18:19

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Цены на ряд привозных продуктов питания в преддверии Ураза-байрама растут, несмотря на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, сравнившего взвинтивших цены предпринимателей с торговцами наркотиками, заявили местные жители. Исламское право запрещает спекулятивный рост цен на продукты и иные товары первой необходимости, а в мусульманских странах существует традиция устраивать распродажи в дни праздников с большим дисконтом, рассказал исламовед Ринат Мухаметов.

"Кавказский узел" писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал продавцов не завышать цены на товары перед мусульманским праздником Ураза-байрам, а предпринимателей, которые это делают, он сравнил с торговцами наркотиками. Жители Чечни неоднократно жаловались на рост цен накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. В 2022 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что цены на продукты накануне праздника выросли и в магазинах, и на рынках.

Ураза-байрам (другое название Ид-аль Фитр) – это праздник разговения после поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в материале, опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Цены на продукты растут у поставщиков привозного товара, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный предприниматель по имени Асламбек. Продукция, закупаемая предпринимателями у местных производителей, в цене не поменялась, сообщил он.

"Если поставщики отгружают продукцию по старой цене – никто специально к празднику цены не повышает. Например, на муку цены немного снизились. Сахар нам привозят внешние поставщики. Сейчас мешок сахара стоит 3100 рублей, а неделей ранее 2500 рублей. Картофель, лук продаются по прежним ценам", - рассказал Асламбек.

Как следует из официальных данных Чеченстата, в феврале цена килограмма сахара в республике составляла 82,52, рубля, в марте и начале апреля - 81, 59 рубля. килограмма муки - 54,59 рубля в феврале и 55,55 рубля - в марте. Цена литра подсолнечного масла в феврале составила 141,3 рубля, в марте - 139,68, в апреле - 139,69 рубля. Данные за апрель приведены на сайте ведомства по данным на 3-е апреля, более поздних данных к 18.10 мск 14 апреля не опубликовано.

Цены растут всегда в преддверии праздников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Хеда. "По опыту прошлого года скажу, что с приближением Ураза-байрама и других праздников потихоньку поднимают цены. Сейчас тоже так же. Чаще поднимают цены на овощи, фрукты, мясо, выпечку и какие-то продукты, популярные только в период Ураза-байрама. Из-за того, что я, как обычно, закупаюсь в супермаркете только на вечер - я не могу сказать, сильно ли поднялись цены на разные продукты. На помидоры и огурцы взлетели цены точно. Думаю, что уже на следующей неделе рост цен будет сильно заметен и значителен", - сказала собеседница.

Оценивая изменение цен после критики Рамзана Кадырова девушка заметила, что глава Чечни и в прежние годы высказывался по этой проблеме, однако существенно на ценообразовании это никак не сказывается. "Он и в прошлые годы критиковал, но мне кажется, что это популизм и на рынок не сильно влияет", - заключила Хеда.

Так, 30 июля 2013 года ЧГТРК "Грозный" отчиталась, что Рамзан Кадыров, обращаясь к духовенству, призвал не завышать цены на продукты в месяц Рамадан. "Необходимо, чтобы стоимость товара была соответствующей, а не завышенной", - говорится в публикации на сайте издания.



Некоторые жители Чечни с пониманием относятся к росту цен, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного, Асет. "По предыдущим годам, цены поднимались на ввозимые продукты, и это не наши торговцы виноваты, а поставщики, а нашим просто в этом случае некуда деваться", - сказала женщина. В мусульманском мире к празднику Рамадан наоборот принято снижать цены, чтобы все малоимущие имели возможность отметить этот день должным образом, написал комментатор "Кавказского узла" donny. "Призыв Кадырова - всего лишь пустые слова. Если бы он действительно хотел добиться снижения цен, он жестко потребовал бы этого не делать, и пригрозил наказанием.<...> Цены не только на продукты питания поднялись, между прочим, но и на все остальное. Одежда и обувь подорожали тоже, потому что люди к празднику Рамадан стараются купить что-то новое. Обычные мужские рубашки, которых на рынке хоть завались. и которые прежде отдавали за 1 500 рублей. теперь вдруг подорожали до двух - двух с половиной тысяч. Туфли меньше чем за четыре с половиной тысячи не найти", - написал он.

Шариат порицает спекулятивный рост цен на продукты питания, а традиция исламских стран и вовсе говорит о праздничных распродажах продуктов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла» исламовед, автор Telegram-канала "Нерусский", Ринат Мухаметов. "Запрещено использование каких-то особых ситуаций для взвинчивания цен, наживы, особенно в период каких-то стихийных бедствий, крупных общественных проблем, вызывающих ажиотажный спрос. Такого рода спекуляции в коммерческих целях запрещены. Например, в Турции я никогда не вижу, чтобы во время мусульманских праздников цены как-то менялись. Наоборот, бывают праздничные распродажи, растет спрос и продажи, и рынок подстраивается так, что цены снижаются. Тут бессмысленно как-то увещевать или давить административно, это экономика и вопрос денежный, коммерческий интерес найдет свой выход", - отметил Мухаметов.

По его мнению, власти страны и регионов должны создавать условия для развития здоровой конкуренции, кооперации и стимулировать производителей. "Тут надо создавать экономические условия, чтобы ситуация находила приемлемые для покупателей и для экономики формы. Когда есть свободная экономика, большой и развитый рынок, конкуренция, эти проблемы нормально разрешаются. Это не только проблема мусульманских стран, есть похожие ситуации на рынках и в других странах в преддверии праздников, но похожего повышения цен на продукты, в странах с нормальным, развитым рынком это не вызывает", - заключил исламовед.

Напомним, 8 апреля власти Чечни объявили три дня нерабочими в республике по случаю Ураза-байрама. Совет улемов ДУМ России 16 марта сообщил, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году, силовики и представители властей проводили проверки магазинов и рынков после распоряжения Рамзана Кадырова контролировать цены на продукты в Чечне. Во время рейдов от розничных торговцев требовали снижать цены, увеличенные оптовиками, пожаловались предприниматели.

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