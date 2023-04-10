Рост цен перед Ураза-байрамом вызвал недовольство Кадырова

10 апреля 2023, 11:07

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал продавцов не завышать цены на товары перед мусульманским праздником Ураза-байрам, а предпринимателей, которые это делают, он сравнил с торговцами наркотиками. Для республики рост цен в Рамадан стал хронической проблемой.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно жаловались на рост цен накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. В 2022 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что цены на продукты накануне праздника выросли и в магазинах, и на рынках.

Ураза-байрам (другое название Ид-аль Фитр) – это праздник разговения после поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в материале, опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал продавцов не повышать цены на товары в канун Ураза-байрама. "Такое поведение является нечестным и негативно влияет на финансовое состояние людей. Многие люди вынуждены тратить больше денег на праздники, что может привести к финансовым проблемам в будущем. Важно, чтобы продавцы следовали этическим принципам и не злоупотребляли своей властью над ценами", – привел сегодня "Грозный Информ" слова Кадырова.

Предпринимателей, которые завышают цены перед Ураза-байрамом, Кадыров сравнил с продавцами наркотиками. "И те, и другие оправдывают себя тем, что они таким образом пытаются содержать свои семьи", – заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что рост цен в Чечне накануне Ураза-байрама стал традиционным. Еще в 2018 году местные жители жаловались, что следом за ростом цен на продукты повысились и цены на промтовары – одежду, ковры и мебель. В 2022 году жители Чечни жаловались также на подорожание мяса и кондитерских изделий.

Власти Чечни не могут удержать рост цен на продукты, отметил ранее глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Когда по Корану цены должны были быть снижены, чтобы с точки зрения религии иметь больше преференций, они по факту повышаются, и власти не могут ничего с этим делать, они не могут устанавливать цены на продукты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Властям республики повышение цен может быть выгодно, предположила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина**. "Никого не интересуют обычные, бедные люди, по отношению к которым они должны заниматься благотворительностью", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 апреля власти Чечни объявили три дня нерабочими в республике по случаю Ураза-байрама. Совет улемов ДУМ России 16 марта сообщил, что месяц Рамадан в 2023 году наступит с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

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