ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту за задержание

14 апреля 2023, 08:13

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 4000 евро задержанному в 2018 году краснодарскому активисту Станиславу Чепаченко, несмотря на отказ России исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая силовики в Краснодаре разогнали акцию сторонников Алексея Навального* "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Местный штаб Навального* сообщил, что задержаны от 40 до 60 человек, в том числе несовершеннолетние. По меньшей мере семь активистов были оштрафованы.

ЕСПЧ признал в деле краснодарского активиста Станислава Чепаченко нарушение ряда статей Конвенции о правах человека, включая право на свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство, сообщило 13 апреля "Кавказ.Реалии"**.

В решении Ленинского райсуда Краснодара было указано, что Чепаченко отказался сообщить полицейским свои личные данные, "вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку и скрыться". Решение было обжаловано, но Краснодарский краевой суд оставил его в силе, пишет издание.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить Станиславу Чепаченко 4000 евро. Инцидент, в связи с которым назначена компенсация, произошел 5 мая 2018 года, тогда Чепаченко был задержан на сутки, говорится в решении, опубликованном 13 апреля на сайте суда.

Отметим, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, 5-7 сентября 2018 года в Краснодаре были задержаны 11 активистов после того, как сторонники Алексея Навального* призвали выйти на акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Станислав Чепаченко тогда был также задержан за отказ предъявить документы и приговорен к пяти суткам ареста по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП РФ).

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России.

** включено в реестр иностранных агентов.

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