Нарушение прав участников акций протеста на юге России признано ЕСПЧ

31 марта 2023, 04:32

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Девяти жителям Ростова-на-Дону, Волгограда и Краснодара, задержанным на акциях протеста в 2017 году, Европейский суд по правам человека присудил компенсации, несмотря на то, что Россия отказалась исполнять его решения.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта Европейский суд по правам человека назначил компенсации участникам и организаторам протестных акций в Астрахани, Волгограде и Краснодаре, несмотря на то, что Россия отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европейский суд по правам человека 30 марта вынес решения по делам участников акций протеста в России, признав нарушение их права на свободу собраний и справедливый суд. Среди активистов, которым суд назначил компенсации, есть жители Кубани, ростовчане и волгоградцы.

В деле "Диденко и другие против России" суд признал нарушение прав жителей Волгограда Ирины и Михаила Диденко, задержанных в марте 2017 года на акции против коррупции - по ее итогам и Ирина, и Михаил были оштрафованы на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ назначил им компенсации в 4 тысячи евро каждому.

Еще два участника этой акции в Волгограде, Светлана и Александр Аболонины, также получили по 10 тысяч рублей штрафа, суд в Страсбурге постановил выплатить им по 3,5 тысяч евро.

Акции против коррупции прошли 26 марта 2017 года во многих российских городах, став реакцией общественности на расследование Фонда борьбы с коррупцией** "Он вам не Димон". Расследование посвящено крупной коррупционной схеме с использованием благотворительных фондов, в которой, по версии ФБК**, замешаны премьер-министр России и его ближайшее окружение. В ЮФО и СКФО антикоррупционные митинги обернулись массовыми задержаниями.

Жителю Ростова-на-Дону Георгию Дзимистаришвили, который был задержан на аналогичной акции и получил сутки ареста, суд назначил компенсацию в 4 тысячи евро. Ростовчанину, Александру Банникову, оштрафованному на 15 тысяч рублей после той же акции, ЕСПЧ присудил 3,5 тысяч евро.

Компенсацию в 5 тысяч евро суд назначил арестованному на 15 суток участнику антикоррупционной акции в Краснодаре Сергею Макарчуку. Участнице той же акции Ангелине Горбаченко присуждены 2 тысячи евро.

По делу "Маклашин и другие против России" суд назначил компенсацию в 3,5 тысяч евро жителю Краснодарского края Дмитрию Миллеру - он был задержан на акции протеста в октябре 2017 года и получил 35 часов обязательных работ.

В жалобах заявители описывали факты неправомерного задержания, насилия и другого давления со стороны силовиков: у задержанных активистов изымали мобильные телефоны, принудительно брали отпечатки пальцев и фотографировали, отмечает правозащитный проект ОВД-инфо*.

Разбирательство в ЕСПЧ было очень эффективным правовым механизмом до выхода России из Совета Европы, констатировал адвокат Виталий Кацко, представлявший интересы Сергея Макарчука в ЕСЧП.

"Мы взыскивали денежные средства с Российской Федерации за пытки, ненадлежащее содержание, незаконные приговоры. Во многих случаях восстановить права не представлялось возможным, но денежные компенсации восполняли чувство обиды на государство и несправедливости", - процитировало слова адвоката издание "Кавказ.Реалии"*.

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