ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации участникам протестов на юге России

23 марта 2023, 16:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по искам 15 активистов, которые жаловались на несоразмерные меры силовиков при разгоне акций протеста, а также на последующие аресты и штрафы. ЕСПЧ назначил компенсации от 3,5 до пяти тысяч евро участникам и организаторам протестных акций в Астрахани, Волгограде и Краснодаре, несмотря на то, что Россия отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 марта 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановления по жалобам участников мирных акций протестов в России, в том числе по делу «Кудряшова и другие против России», сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В этом деле объединены жалобы 29 заявителей, в том числе ЮФО. Так, среди заявителей астраханец Олег Шеин, который был оштрафован местным судом на 20 тысяч рублей за участие в марше в защиту прав человека 12 июня 2012 года.

Остальные участники были оштрафованы или помещены под арест за участие в демонстрации против коррупции, которая прошла в российских городах 26 марта 2017 года.

Акции против коррупции прошли 26 марта 2017 года во многих российских городах, став реакцией общественности на расследование Фонда борьбы с коррупцией** "Он вам не Димон". Расследование посвящено крупной коррупционной схеме с использованием благотворительных фондов, в которой, по версии ФБК**, замешаны премьер-министр России и его ближайшее окружение. В ЮФО и СКФО антикоррупционные митинги обернулись массовыми задержаниями.

Так, Ильяс Аббасов, Артур Давыденко, Максим Назаренко, Михаил Изоткин, Дмитрий Руднев, Кирилл Мелешко, Игорь Иванов, Дмитрий Юрченко, Мария и Любовь Зарудная после демонстрации против коррупции в Волгограде были оштрафованы местными судами каждый на 10 тысяч рублей.

Мурадин Жане, Равиль Шигаев и Дмитрий Кривенчук, отбыли по десять суток административного ареста по делу об аналогичной акции в Краснодаре, Александр Чупышев получил 15 суток административного ареста.