Верховный суд Чечни отказал в возобновлении расследования исчезновения Мовсара Умарова

07 апреля 2023, 17:27

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Мать Мовсара Умарова просила возобновить следствие по делу о его исчезновении жителя летом 2020 года, однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайство, сообщила юрист Команды против пыток*.

Как писал "Кавказский узел", родственники пропавшего грозненца Мовсара Умарова добились возбуждения дела . в связи с его исчезновением. Мать Мовсара заявила, что сына задержали 18 июля 2020 года за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий. Управление Следкома по Чечне в декабре 2020 года сочло достоверными показания родственников пропавшего Мовсара Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Правозащитники отметили, что позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ по этому поводу. Юрист Команды против пыток* Константин Гусев сообщил, что следствие отказывается проверять вероятно причастных к исчезновению жителя Грозного Умарова,

По словам родственников Умарова, 7 августа 2020 года их попросили срочно пройти в расположение одной из силовых структур в Грозном, где они увидели задержанного. Мать Умарова утверждает, что от него под угрозой длительного заключения требовали помочь поимке предполагаемых боевиков. После спецоперации с участием Умарова он не выходил на связь с родными.

Юристы Команды против пыток* в Верховном суде Чеченской республики очередной раз пытались оспорить приостановление уголовного дела об исчезновении Мовсара Умарова. "Его похитили в 2020 году и отвезли на территорию Нефтеполка в Грозном. От Мовсара требовали дать показания на других людей, которых он не знал", - написала на своей странице в Facebook** юрист Команды против пыток* Ирина Жиженкова.

По ее словам, расследование дела приостановлено год назад. "Трупа нет, обвиняемых нет. Нас отказываются знакомить с материалом дела. Предлагают поверить на слово, что следствие сделало все возможное. Суд следствию тоже решил поверить на слово. Дело не исследовал, наше ходатайство отклонил, приостановление следствия счёл законным", - написала она.

Юрист также добавила, что мать Мовсара Умарова в своих показаниях заявляла, что говорила своему сыну, "чтобы он не давал лживые показания несмотря ни на что, так как из-за этого будут страдать матери невинных людей, и лучше встретить смерть".

"В настоящее время мне ничего не известно о моем сыне Умарове М.М., я даже не знаю, жив ли он. Если бы наш глава Республики Рамзан Ахматович Кадыров знал о тех преступлениях, которые совершали должностные лица, то он немедленно привлек бы их к ответственности", - процитировала юрист показания матери. Жиженкова добавила, что мать рассказывала о том, что силовики ей сообщили, что Кадыров знал о деле Умарова и "простил его в честь праздника Курбан-байрам".

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Чечни, жалоба Эсет Умаровой на действия (бездействие) должностных лиц поступила в суд 20 марта, заседание состоялось 5 апреля.

Сообщение о том, что родственники ведут поиск пропавшего жителя Грозного, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 августа. В нем указано, что мужчина был задержан силовиками 18 июля. "Умаров [...] был доставлен в Ленинское РОВД г.Грозного, а оттуда в ночь с 18-19 июля переведен на территорию полка вневедомственной охраны ("нефтяной полк"), где содержался до 7 августа. После этого родственникам заявили, что он у них сбежал, и что никакой информации о нем у них нет", — написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

8 сентября 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его советник Магомед Байтуев не имеет отношения к исчезновению Мовсара Умарова. "Магомед [Байтуев] мой помощник, 20 лет со мной. Я не видел человека, которого бы он обидел хотя бы громким словом. В его функциональные обязанности не входит задержание и заключение людей под арест, забирать, приводить. Он выполняет мои личные поручения с <...> прессой. Забросили в Интернет, [что] он какого-то Мовсара похитил. Забросили его фото. Зачем забросили? Потому что он рядом со мной", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, прозвучавшие на видео, опубликованном на странице главы Чечни в соцсети "ВКонтакте" 8 сентября 2020 года.

Заявлению Кадырова предшествовала публикация Telegram-канала 1ADAT*** от 3 сентября, где, в частности, утверждалось, что Байтуев говорил с Эсет Умаровой, назвавшись при этом Джабраилом. Указание сделать так, чтобы Умаров исчез, исходило от руководства Чечни, заявили авторы Telegram-канала, сравнив судьбу Умарова со смертью преподавателя грозненского вуза Хизира Ежиева.

Преподаватель экономики в Грозненском государственном техническом университете Хизир Ежиев был похищен 19 декабря 2015 года. Информацию об этом жители Чечни, в том числе его студенты, рассылали через соцсети и мобильные приложения. 1 января 2016 года в лесу на окраине села Рошни-Чу Урус-Мартановского района было найдено его тело.

Исчезновение Умарова вызвало резонанс, но Кадыров, высказываясь на эту тему, не дал даже формальных обещаний провести расследование, отметил тогда правозащитник Олег Орлов. Более того, по словам брата пропавшего Мусы Умарова, чеченские силовики требовали от родственников прекратить жаловаться на исчезновение Мовсара Умарова после задержания. Муса Умаров покинул Чечню после того, как чиновники высказали недовольство его претензиями к советнику Рамзана Кадырова.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.