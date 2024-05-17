Правозащитники признали политзаключенными Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева

17 мая 2024, 15:47

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Дело против Абдулмумина Гаждиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева политически мотивировано, заявили правозащитники. Они признали Ризванова и Тамбиева политзаключенными, потребовав прекратить уголовное преследование осужденных по обвинению в финансировании терроризма и освободить их, а также расследовать пытки Кемала Тамбиева.

Как писал "Кавказский узел", один из трех судей, выносивших приговор по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, главы фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и предпринимателя Кемала Тамбиева, Ризван Зубаиров, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал журналиста. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи. Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщил 6 мая адвокат Гаджиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, он признан политзаключенным. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал политзаключенными Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева.

Правозащитники отметили, что согласны с доводами, указанными в особом мнении судьи Зубаирова. "Изучив материалы уголовного дела, приговор и особое мнение судьи Ризвана Зубаирова, мы пришли к выводу о недоказанности вины всех трех осуждённых. Мы полностью согласны с особым мнением Зубаирова. По оценке юриста Центра защиты прав человека "Мемориал", к которой мы присоединяемся, в нём отражено сочетание юридической грамотности, профессионализма и совести при оценке доказательств. Содержание особого мнения похоже на текст юридически грамотно обоснованного и мотивированного оправдательного приговора", - указано в сообщении.

Правозащитники отметили, что Зубаиров в своем особом мнении указывал, что следствие не привело достоверных доказательств вины как Абдулмумина Гаджиева, так и Кемала Тамбиева, и Абубакара Ризванова, а факты противоречат выводам следствия и обвинения.

"Государственная пропаганда использует и усугубляет бытовую исламофобию, сращивает ислам и терроризм в сознании обывателя. Гражданский контроль за такого рода преследованиями минимален, спецслужбы получают возможность многократно завышать показатели раскрываемости (собственную полезность), манипулируют представлениями о террористической угрозе, подменяют реальную антитеррористическую борьбу имитационной. "Раскрытие" серийных дел о финансировании терроризма сейчас предельно упрощено, для достижения "высоких результатов" (десятки арестованных и осуждённых) требуются минимальные усилия. В то же время в последние годы именно антитеррористическими соображениями объясняется принятие законов, ограничивающих конституционные права граждан. Таким образом, имитация борьбы с терроризмом работает на упрочение субъектами власти властных полномочий", - указали правозащитники.

Они подчеркнули, что традиция планирования показателей в силовых структурах с угрозой неизбежного снижения штатов и ассигнований при невыполнении плана, толкает к активному поиску, а нередко и к фабрикации новых раскрытых дел даже при отсутствии в них признаков состава преступления. "Возможно, в этом кроется ещё одна причина появления столь многочисленных дел о "финансировании терроризма", - указано в сообщении на сайте проекта.

Правозащитники подчеркнули что ранее "за мнимый сбор средств для фондов Абу Умара Саситлинского" был осужден Георгий Гуев, который также признан политзаключенным.

Георгий Гуев с мая 2019 года находился под арестом по обвинению в финансировании терроризма. 20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима, в июне 2021 года Судебная коллегия военного суда Москвы оставила приговор в силе.

Георгий Гуев с мая 2019 года находился под арестом по обвинению в финансировании терроризма. 20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима, в июне 2021 года Судебная коллегия военного суда Москвы оставила приговор в силе. Следствие полагает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также для основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. Вначале в деле фигурировали 50 миллионов рублей, до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" находит, что уголовное дело против Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева является политически мотивированным, направленным на упрочение и удержание власти субъектами властных полномочий. Лишение свободы применено к ним в нарушение прав на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения и распространения информации (в отношении профессиональной деятельности журналиста Абдулмумина Гаджиева), свободу совести и вероисповедания, гарантированных Конституцией РФ, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", указано в сообщении.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева политзаключёнными и требует отмены вынесенного им приговора, немедленного освобождения, прекращения уголовного преследования, а также расследования сообщений о пытках Кемала Тамбиева.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в Махачкале одиночные пикеты в его поддержку. 13 мая такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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