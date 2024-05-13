Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото Телеграм-канал "Черновик" от 13.05.2024 г

13 мая 2024, 13:40

Журналист Магомедов выступил в поддержку Абдулмумина Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного редактора издания Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 6 мая, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Он сообщил, что молодой человек в медицинской маске попытался присоединиться к одиночному пикету, и счел это попыткой сорвать акцию.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Магомед Магомедов вышел сегодня на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщает в своем в телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит сейчас в Махачкале, на пересечении ул. Дахадаева и Р. Гамзатова с требованием освободить журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомед Магомедов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре не видно других людей, а в отдалении, около шлагбаума через проезжую часть, стоит сотрудник силовой структуры.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщил 6 мая адвокат Гаджиева. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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