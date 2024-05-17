Два жителя Кабардино-Балкарии получили длительные сроки за финансирование терроризма

17 мая 2024, 16:38

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителей Кабардино-Балкарии Резуана Шогенова и Батоку Маршенкулова к срокам от восьми с половиной до девяти лет лишения свободы. По версии следствия и суда, они сделали перевод на 88 тысяч рублей участнику международной террористической организации.

Южный окружной военный суд вынес приговор Резуану Шогенову и Батоке Маршенкулову по делу о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия и суда, Шогенов и Маршенкулов, изучив материалы в интернете, "стали разделять идеологию радикального ислама". В 2021 году Маршенкулов через мессенджер связался с участником структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которому сообщил о желании перечислить деньги на нужды организации. 10 декабря 2021 года при помощи платежных терминалов Шогенов и Маршенкулов отправили боевику 86 тысяч рублей, указано в сообщении суда.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил Шогенова к восьми с половиной года лишения свободы, а Маршенкулова к девяти годам. Первые три года по приговору суда они проведут в тюрьме, после чего продолжат отбывать срок в колонии строгого режима, указано в Telegram-канале суда.

Как следует из данных в перечне экстремистов и террористов, который опубликован на сайте Росфинмониторинга, 31-летний Шогенов - уроженец Тырныауза, а 30-летний Маршенкулов - села Исламей.

"Кавказский узел" также писал, что суд отказался отменить приговор жителю Кабардино-Балкарии Исламу Тухужеву, осужденному на три года колонии за оправдание терроризма. Дело построено на показаниях секретных свидетелей, в ходе процессов во всех инстанциях не соблюдены принципы презумпции невиновности и равенства сторон, заявили правозащитники.

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