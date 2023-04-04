Продвижение азербайджанских военных создало угрозу жителям армянского села

04 апреля 2023, 16:26

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Азербайджанские военные проводят укрепительные инженерные работы на пастбищах и пахотных полях армянского села Тег, сообщили сельчане. По их словам, изменение линии соприкосновения угрожает безопасности местных жителей, а отсутствие возможности заниматься сельским хозяйством может привести к тому, что сельчане будут вынуждены покинуть свои дома.

Азербайджанские военные проводят укрепительные инженерные работы на пастбищах и пахотных полях армянского села Тег, сообщили сельчане. По их словам, изменение линии соприкосновения ставит под угрозу безопасность жителей, а отсутствие возможности заниматься сельским хозяйством может привести к тому, что сельчане покинут свои дома.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан занял позиции около Сюникской области, не дождавшись уточнения границы, и сегодня представители двух стран скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Азербайджанские военные перекрыли участок дороги, заняв земли села Тех (также упоминается как Тег) рассказал местный житель.

25 марта Азербайджан заявил о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, объяснив это тем, что по ним в Нагорный Карабах из Армении доставлялись военные грузы. В тот же день российские миротворцы отчитались, что взяли под контроль высоту, которую ранее заняли военные Азербайджана. 30 марта азербайджанские военные взяли под контроль несколько стратегических высот в Лачинском районе и несколько дорог, сообщило Минобороны Азербайджана.

Азербайджан взял под контроль альтернативную дорогу из Армении в Нагорный Карабах, заявила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" азербайджановед Татевик Айрапетян.

По ее словам, азербайджанская сторона закрепилась на пастбищах и полях села Тега. "Азербайджан неоднократно заявлял о намерениях взять под контроль альтернативную дорогу. И сделал это без какого-либо сопротивления. В результате этих действий, которые армянская сторона комментировала как изменение маршрута сообщения, Азербайджан закрепился в нескольких сотнях метрах от альтернативной дороги, а село Тег полностью простреливается", - отметила она.

Жители села лишились возможности заниматься скотоводством и обрабатывать сельские угодья, добавила Айрапетян. "Селяне лишились основного источника своего дохода, а селу угрожает опустошение", - считает Айрапетян.

Она пояснила, что дорога, на которой были убиты трое армянских полицейских, и дорога через Тег имеют разное географическое расположение. "Полицейских убили на грунтовой дороге близ Степанакерта. А эта дорога – близ Гориса. Это разные участки. В Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") несколько грунтовых дорог, и Азербайджан пытается все взять под контроль. Полицейских убили, чтобы показать небезопасность передвижения в Арцахе, с целью устрашения, чтобы люди не пользовались грунтовыми дорогами. Сейчас берут под контроль альтернативную дорогу из Армении в Арцах. У этих двух действий различные цели. В первом случае, цель прерывание связи Степанакертом и населенными пунктами из-за небезопасности, теперь Азербайджан пытается взять по контроль дорогу, чтобы ее не использовали. Иначе многомесячная блокада становится бессмысленной", - пояснила эксперт.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие на фоне блокады Лачинского коридора, которая продолжается с 12 декабря 2022 года. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. 6 марта Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести войска из Карабаха. Убитые в перестрелке с азербайджанскими военными карабахские полицейские попали в засаду и получили десятки пулевых ранений, следует из отчета омбудсмена Нагорного Карабаха, направленного международным правозащитным организациям.

Член Совета старейшин общины Тег Масис Зейналян подтвердил, что азербайджанская сторона закрепилась на сельских полях и пастбищах. Он опроверг утверждение армянской стороны, что азербайджанские военные отодвинулись назад. Новые азербайджанские позиции, по его словам, видны невооруженным взглядом видно.

"Они (азербайджанцы) ни на миллиметр не сдвинулись назад, наоборот, разбили палатки, работает техника, проводятся инженерные работы по укреплению позиций, роют окопы на наших полях и пастбищах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

После окончания войны азербайджанские подразделения не были сконцентрированы близ села, хотя село и простреливалось, однако сейчас жизнь в селе парализована, подчеркнул житель общины Тег. "Армянская сторона выставила КПП, и предупреждает селян, чтобы не выходили в свои поля, не пасли скот, так как небезопасно. Селяне лишены возможности пасти скотину и пахать землю. У кого одна или две скотины, могут еще прокормить их в приусадебных участках. А что делать тем, у кого много голов скотины?", - поинтересовался Зейналян.

Если власти не предпримут какие-либо меры, мужчины села вынуждены будут уезжать на заработки, чтобы прокормить семью, добавил он.

Житель общины Тег Беник Абалян отметил, что азербайджанцы водрузили свой влаг на земельном участке. "Азербайджанцы заняли два гектара земли, засеянной пшеницей и ячменем. Без бинокля можно за ними можно наблюдать. Свои позиции укрепляют", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская сторона выставила КПП, чтобы селяне не оказались на занятых территориях, добавил селянин. "Не позволяют пройти, говорят, что небезопасно. Если небезопасно, то нам должны выдать оружие для самообороны.

Арарат Шегунц отметил, что трактор азербайджанских военных роет окопы на его ячменном поле. "Из села видно, как работает техника. Если не вернуть азербайджанцев на свои позиции, жизнь в селе станет невозможной", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель села сомневается, что азербайджанская сторона спонтанно решила продвинуться вперед. "Не за пару же дней это решение было принято? А если решение о сдаче территорий было принято загодя, почему заблаговременно не были укреплены наши позиции? Село стоит перед угрозой опустошения. Отсутствие безопасности, пастбищ и пахотных полей, делает бессмысленной проживание в селе", - заключил Шегунц.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики указали, что установление контроля азербайджанскими военными над грунтовыми дорогами в Нагорном Карабахе не повлияло на обеспечение жителей местных сел товарами и продуктами, так как их доставляют миротворцы. Однако эти действия стали очередным случаем нарушения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении глав Армении, Азербайджана и России.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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